"Sí, Neymar me quitó a mi novia": La inesperada "broma" de Maluma cuando le preguntaron sobre Natalia Barulich

27 mar. 2023 - 19:00 hrs.

Después de mucho tiempo, el cantante colombiano Maluma habló por primera vez en una entrevista sobre las razones que lo llevaron a terminar con su ahora exnovia, la modelo cubana-croata Natalia Barulich.

El intérprete de "Felices los cuatro" dio a entender, nuevamente, que hubo una tercera persona y este sería el motivo por el que la relación terminó, luego de estar juntos desde 2017 hasta 2019.

¿Neymar causó la ruptura de Maluma y Natalia Barulich?

El paisa ofreció una entrevista al programa de radio de República Dominicana "Alofoke Radio Show". En la conversación los conductores comenzaron a ahondar no sólo sobre los proyectos profesionales de Maluma, sino también sobre su vida amorosa.

En un momento de la entrevista recordaron el romance que el colombiano tuvo con la modelo Natalia Barulich, a quien conoció cuando grabaron el videoclip de "Felices los cuatro".

#EspectáculosAMG Maluma y Natalia Barulich celebran su primer año de amor

Este aniversario ha sido de lo más sorprendente ya que su relación se confirmó en abril. pic.twitter.com/PGDnWFQ3hn — Arriba Mi Gente 21 (@ArribaMiGente21) June 27, 2018

La relación que terminó en octubre de 2019 dejó muchas dudas e interrogantes, esto luego de que Maluma posteara una historia en su cuenta de Instagram en la que daba a entender que la modelo le fue infiel. Luego no se supo más del tema.

Ante la pregunta sobre por qué terminó con Natalia, el cantante respondió: “Sí, Neymar me quitó a mi novia”, dijo, para luego cambiar el tono y la respuesta entre risas: “No, mentira”, agregó.

“Yo terminé con ella, terminé con Natalia y luego vi que ellos estaban por ahí juntos, pero eso no me lastimó el ego ni nada de eso”, expresó.

Bueno pues paso el tiempo y Natalia subía su vida feliz en IG y las portadas con Neymar :O pic.twitter.com/w7ptLnnRPn — C 🜲 diabolenga (@dianaxxcooper) August 19, 2020

Los conductores insistieron. Le preguntaron cuánto tiempo después de la ruptura la modelo ya tenía nueva pareja. Él fue bastante cortante en su respuesta y no quiso ahondar.

“No sé, cabrón... No tengo ni idea, ni me importa. Yo siempre digo, cuando uno termina con una mujer, papi, en el momento que le da su último beso o abrazo, hasta ahí llega todo, ya no es tu mujer, y chao, nos fuimos”, argumentó.

La modelo y expareja de Maluma dijo en 2019 que jamás fue le infiel al colombiano. Aseguró que cuando comenzó a salir con Neymar ya no tenía nada con el cantante, según reseñó Depor.

Revisa la declaración de Maluma (minuto 42 en adelante)

Todo sobre Maluma