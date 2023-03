¿Un nuevo amor espera a Shakira en Miami? Prensa española revela supuesta relación con un hombre "misterioso"

27 mar. 2023 - 20:00 hrs.

Los rumores de un nuevo amor de Shakira son cada día más fuertes. Al parecer, la cantante colombiana está decidida a rehacer su vida y olvidar al padre de sus hijos, Gerard Piqué.

La intérprete de "Monotonía" ha sido vinculada a varios hombres desde que finalizó su relación con el exfutbolista español. Sin embargo, hasta ahora nada está confirmado.

Gerard Piqué speaks out after Shakira cheating scandal:



“I keep doing what I want. The day I die, I will look back and hope I have always done what I wanted. I want to be faithful to myself.” pic.twitter.com/seqkEKjG1M — Pop Crave (@PopCrave) March 23, 2023

Una de las primeras personas con la que relacionaron a la estrella internacional fue con su exnovio Antonio de la Rúa. Luego se le vinculó con Gorka Ezkurdia, su instructor de surf y, en su más reciente viaje a Nueva York, se le vio muy sonriente posando con Carson Daly, su compañero en "The Voice".

De inmediato, los rumores surgieron. Sin embargo, fue la propia cantante quien aclaró que entre ambos solamente hay una gran amistad de por medio. De hecho, Carson está felizmente casado desde 2015 y tiene cuatro hijos.

Loved seeing you Carson and reminiscing awesome times. My love to @NBCTheVoice cast and staff and my friends at @nbc! 🥰 https://t.co/0eOu81teMh — Shakira (@shakira) March 15, 2023

¿Shakira tiene un nuevo amor?

En medio de esta ola de especulaciones, de las que se han hecho eco los fanáticos de la cantante que quieren volver a verla felizmente enamorada, surge la posibilidad de que Shakira esté realmente ilusionada.

Según OK Diario, la nueva conquista estaría en contacto con la barranquillera desde hace cuatro meses aproximadamente y estaría viviendo en la ciudad de Miami, en Estados Unidos, donde se espera que la artista se mude de manera definitiva a principios del próximo mes.

“Esta persona es todo un misterio, nada se sabe de él”, afirmó el diario.

Mientras tanto, Shakira está cerca de mudarse a la cálida ciudad sureña de EEUU, donde pretende afianzar su carrera musical y dedicarse a sus hijos Sasha y Milan.

Wow! One billion streams for Hips Don't Lie. Thank you to @Spotify for the plaque, to @wyclef for the collaboration and to all of you for your incredible support. pic.twitter.com/qKueipaIXP — Shakira (@shakira) September 27, 2022

Por ahora, Shakira no ha hecho comentarios sobre su vida sentimental y está disfrutando al máximo de sus éxitos musicales recientes.

