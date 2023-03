"Me encantó verte Carson": Shakira posa junto a un viejo amigo y surgen rumores de un posible romance

Luego de su espectacular presentación en el programa de Jimmy Fallon, Shakira vuelve a ser noticia tras aparecer posando junto a un viejo amigo en un partido de hockey de los New York Islanders.

La cantante colombiana, que pasa por uno de sus mejores momentos profesionales, visitó Nueva York desde el pasado fin de semana con sus hijos, Milan y Sasha.

Y, al parecer, se ha tomado un tiempo de distracción asistiendo al último partido de la temporada, donde se encontró con Carson Daly, presentador de "The Voice", programa en que la artista también formó parte del jurado.

La fotografía del encuentro se viralizó en Instagram. Shakira lucía un look bastante abrigado y en su cabeza llevaba un pomposo gorro de la marca del equipo New York Islanders, especial para cubrirse del frío.

Mientras, posaba muy sonriente junto a Carson Daly, quien llevaba puesta una chaqueta negra y un gorro del mismo equipo.

Aunque este encuentro ha encendido los rumores de un posible noviazgo, la relación entre la artista y el estadounidense data de muchos años atrás; cuando ella apenas comenzaba a internacionalizar su carrera él era la imagen de MTV, según detalla el portal La Vanguardia.

Ante la ola de rumores de una posible relación entre ambos, Shakira no demoró en responder y reaccionó a través de su cuenta de Twitter.

“Me encantó verte Carson y recordar tiempos increíbles. ¡Mi amor por NBC 'The Voice', el elenco, el personal y mis amigos en NBC”, escribió la artista, haciendo mención a la fotografía.

Loved seeing you Carson and reminiscing awesome times. My love to @NBCTheVoice cast and staff and my friends at @nbc! 🥰 https://t.co/0eOu81teMh