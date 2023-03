Sorpresa y lágrimas: La expresión de Shakira luego de ser abordada por una mujer en Nueva York

Unas nuevas imágenes de la cantante colombiana Shakira se hacen virales en las redes sociales. A la artista una mujer la abordó en una tienda en Nueva York y luego de ello la expresión de su rostro cambió.

La escena ocurrió en una popular tienda de dulces estadounidense, luego de la presentación que la intérprete de "Te Felicito" tuvo en el show de Jimmy Fallon, junto con Bizarrap, para promover la "Session 53".

. @shakira can’t help herself when she hears a good beat! #FallonTonight pic.twitter.com/YiE8pXc5Gt

Shakira viajó a Nueva York para presentarse en uno de los programas más vistos por los estadounidenses, el show de Jimmy Fallon. La estrella latina derrochó sensualidad y energía sobre el escenario al cantar, por primera vez en vivo, la canción que la hizo romper récords en las plataformas digitales: la "Session 53".

En el tema la colombiana lanza un duro mensaje tanto a su expareja, Gerard Piqué, como a la actual novia de este, Clara Chía.

La presentación de Shakira fue todo un éxito, pero no solo las fotos del show dieron de qué hablar en Internet, pues también surgieron otras en las que se le ve emocionada en una tienda.

Aunque no está claro qué fue exactamente lo que le pasó a la cantante colombiana como para conmoverla tanto, las imágenes son muy elocuentes.

En las fotos aparece Shakira con ropa deportiva. Lleva un gorro y una polera negra. Luego una mujer se le acerca y le comenta algo. La expresión en el rostro de la cantante cambia rápidamente. Primero se sorprende y luego se le ve afligida y, aparentemente, llorando.

@Shakira and @bizarrap during their performance on The Tonight Show Starring Jimmy Fallon. #Shakira #BZRPMusicSession53 #ShakiraOnfallon pic.twitter.com/p4lWuUgftW