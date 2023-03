¿Te gustaría ir? Conoce los altos precios que cobra el restaurante de Bad Bunny en Miami

13 mar. 2023 - 17:30 hrs.

El cantante Bad Bunny actualmente es uno de los artistas que más dinero ha logrado acumular, gracias a su exitoso último disco, "Un verano sin ti", con el cual hizo una gira mundial de estadios que tuvo casi todas sus fechas agotadas.

Sin embargo, el boricua no se ha "echado en los laureles" y ha optado por diversificar sus fuentes de ingresos, lanzando colecciones de ropa y calzado, uniéndose así a grandes marcas.

No obstante, esto no es lo único. En agosto del 2022 abrió su propio restaurante llamado Gekko, ubicado en Miami, el cual tiene un concepto japonés. En este recinto, su especialidad son los cortes de carne de wagyu, sellados al fuego.

Una usuaria de TikTok, identificada en la plataforma como @aquisandrax, realizó un video documentando lo que fue su visita al Gekko.

"Ya me estoy oliendo que va a ser el video más caro que he hecho hasta ahora, así que, por favor, yo no soy rica, dadle me gusta", señaló de entrada, anticipando que gastaría un buen dineral asistiendo a dicho restaurante.

Esta fue la segunda vez que iba, ya que la noche anterior no la dejaron ingresar con su novio, ya que llevaba puestos shorts o pantalones cortos.

Ya sobre el momento en que te sirven la comida, indicó que "te hacen una presentación preciosa para cada plato, para que le hagas un video y, como buen restaurante caro y pijo (lujoso), hay que probar las ostras. Llevaban como granizado de sandía y ese contraste consigue que sea una de las mejores ostras que me he comido en la vida".

@aquisandrax también probó sushi, el cual la dejó algo decepcionada, ya que esperaba que vinieran en la bandeja "más de dos trocitos por el precio". Pese a lo anterior, dejó en claro que es una de las mejores preparaciones que ha comido en su vida.

Finalmente, pidió un churrasco de wagyu y un postre de dulce de leche o manjar, el cual para ella también se convirtió en el "mejor" que ha probado.

¿Cuánto cuesta ir al restaurante de Bad Bunny?

Finalmente, tras mencionar todos los platillos que consumió, indicó el valor de la boleta, la cual alcanzó los 370 dólares, un costo cercano a los 300 mil pesos chilenos.

"El susto gordo, esto es lo que nos costó la cena, con la propina incluida y todo", concluyó. Sin duda, una experiencia que suena cara, aunque de seguro muchos están dispuestos a pagar, aunque sea una vez en la vida.

