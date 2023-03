"Se alargó su estadía en la UCI": Belén Mora revela delicada cirugía que tuvo su hijo poco después de nacer

27 mar. 2023 - 09:15 hrs.

Belén Mora, actriz y comediante que tuvo un controversial paso por el Festival de Viña del Mar 2023, entregó detalles de una delicada cirugía que tuvo su pequeño hijo Rafael poco tiempo después de haber nacido.

La humorista contó que la situación se produjo a fines del año pasado, cuando estaba preparando un show para Amazon Prime Video, lo que para ella significó una importante oportunidad.

Mora profundizó en este hecho, luego de que hace pocos días se refiriera abiertamente acerca del síndrome de Down del pequeño, a quien de cariño le dicen "Don Poncho", y que en enero pasado cumplió un año.

"Era una operación programada"

La exparticipante del recordado espacio "El Muro" de Morandé con Compañía explicó que Rafael fue sometido a una intervención a corazón abierto por una cardiopatía, cuando solo tenía siete meses de vida.

En este sentido, señaló a Revista Sábado que esta "era una operación programada, pero se alargó su estadía en la UCI porque tuvo complicaciones. Entonces, parte de esa rutina (para el show de Amazon Prime Video) yo la escribí en la UCI".

Pese a aquello, Mora aclaró que en ese instante no pasó por su cabeza cancelar el espectáculo que estaba armando y afirmó que "quizás es una forma de pensar equivocada, pero en el mundo de la actuación hay muchas personas esperando, entonces si a una se la da una oportunidad como esta, la tiene que tomar".

Belén Mora en el Festival de Viña 2023 / Aton

El trabajo como terapia

De acuerdo a lo anterior, la comediante indicó que para ella el trabajo es como una terapia, remarcando que esto le suele ayudar personalmente.

"Como que se desenchufa algo y te concentras en esto. Yo no me acuerdo de todo el texto de Amazon, porque además nunca lo probé. Lo escribí, se grabó una vez en vivo. No fue con pausas ni nada".

Por último, Mora hizo hincapié en la pérdida que tuvo entre 2021 y 2022 después de haber quedado embarazada, y cuyo proceso le afectó al punto de sufrir anemia, desnutrición y una grave depresión.

"Yo tengo trastorno bipolar, entonces tuve una crisis, un bajón... el parto estuvo bien, pero después vino lo de La Red, el canal, donde dejaron de pagar", agregó la humorista, que en ese tiempo encabezaba un programa de humor junto a su pareja Francisco "Toto" Acuña.

