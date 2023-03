La reflexión de Belén Mora al revelar que su hijo tiene síndrome de Down: "Hay que dejar la culpa de lado y agradecer"

26 mar. 2023 - 09:00 hrs.

La comediante nacional, Belén Mora, reveló recientemente que su hijo Rafael tiene síndrome de Down. El bebé, a quien le dicen "Don Poncho" de cariño, cumplió un año de vida en enero pasado.

La exintegrante de "Morandé con Compañía" comentó abiertamente acerca de su actual vida en familia, haciendo mención a su actual pareja, Francisco "Toto" Acuña, en el matinal "Siempre Juntos" del canal regional TVU (pincha aquí para revisar parte de la entrevista).

"Cuando uno recibe la noticia, es muy chocante"

En esta instancia, Mora comentó que "cuando uno recibe la noticia, es muy chocante porque da mucho miedo, porque uno piensa altiro en el futuro, en que lo o la van a discriminar, pero como decía una mamá recién, ese miedo viene desde el desconocimiento".

"A todas las mamás, los papás y familiares de niños con síndrome de Down, a veces da pena, nos sentimos frustrados, nos sentimos culpables, a veces pensamos que es nuestra culpa. Pero más que eso, hay que dejar la culpa y esos cuestionamientos de lado y agradecer", sostuvo.

"El 'Toto', como papá primerizo, estaba muy asustado"

Según contó Mora, ella estaba un poco más tranquila porque ha tenido contacto constante con el Instituto Down de Concepción, pero para su pareja, Francisco "Toto" Acuña, no fue lo mismo.

"El Toto, como papá primerizo, estaba muy asustado. Y lo que hay que hacer es lo que se hace con cualquier hijo, tenga o no tenga síndrome de Down, que es entregarle amor y las herramientas necesarias para que su desarrollo psicosocial, cognitivo, motor, emocional, etc... sea el mejor posible", explicó la humorista.

La reflexión sobre la inclusión

La comediante, además, indicó que parte de este desconocimiento también produce que se generalicen ideas sobre las personas, especialmente, hacia los niños con síndrome de Down.

"Ellos (los niños con síndrome de Down) son mucho amor... tampoco meterlos en la categoría de que son unos angelitos, porque no son angelitos, son niños. Les dan pataletas y andan mañosos, de repente andan con la tontera y uno está chato. Hay que normalizar esas cosas también", detalló al programa de televisión.

Belén Mora en el Festival de Viña 2023 / Aton

La humorista aprovechó la instancia para recalcar la importancia de la inclusión dentro del país y de los beneficios que ello conlleva para personas con síndrome de Down, sus familias y círculo más cercano.

"Lo que tenemos que trabajar, creo yo, como sociedad, es la real inclusión. La real inclusión se refiere a no tratarlo como iguales, porque no son iguales, son distintos, pero quitarle el prejuicio negativo a ser distinto. Ser distinto es bueno, todos somos distintos unos a otros", concluyó.

