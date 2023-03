Pamela Anderson vuelve al modelaje de la mano de Hugo Boss: Así desfila a sus 55 años

Pamela Anderson, la rubia favorita de la pantalla chica de los años noventa, marcó un importante regreso y lo hizo en las pasarelas de la moda. La canadiense deslumbró, a sus 55 años, en una impecable presentación en un desfile de Hugo Boss.

La actriz, recordada por su participación en la exitosa serie de televisión "Baywatch", se convirtió en una diva y llegó a aparecer en portadas de Playboy. Aunque a pesar de la fama conseguida por el programa, jamás logró atinar otro éxito televisivo en su carrera.

Su vida tomó un giro sorprendente al verse involucrada en un escándalo, luego de que se hizo público un video sexual con quien entonces era su esposo, el rockero Tommy Lee.

La polémica alejó a Pamela de los grandes escenarios y no contó con la fortuna de conseguir nuevos trabajos para recuperar la connotación de estrella que había logrado alcanzar, según refleja el diario La Vanguardia.

Pamela Anderson participó en un evento organizado por Hugo Boss en el One Herald Plaza de Miami para mostrar sus propuestas para la Primavera/Verano 2023, según reseña la revista Hola.

La delgada rubia fue la encargada de abrir el desfile, donde lució un matiz distinto al de sus años dorados. A diferencia de esos días, la intérprete se mostró muy elegante y sobria en un diseño de la marca alemana, demostrando que aún tiene dominio del escenario.

All-star celebrities and athletes such as #NaomiCampbell, #PamelaAnderson and #DJKhaled walked in the liquid-inspired show in Miami yesterday. pic.twitter.com/kbahILeWOp