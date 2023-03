La hija de Tom Cruise quiere estudiar moda en Nueva York: Hace 10 años no tiene contacto con su padre

Suri, la hija Tom Cruise y Katie Holmes, quiere comenzar a labrarse una carrera en el mundo de la moda y para eso está buscando ingresar a una universidad de Nueva York.

Suri es la única hija biológica del actor con la protagonista de “Dawson's Creek”. También tiene a Isabella Jane y Anthony Connor, adoptados cuando estuvo casado con Nicole Kidman.

A la jovencita no le falta talento. El año pasado debutó como cantante al interpretar la canción "Blue Moon", que podrá ser escuchada en la película "Alone Together", dirigida y protagonizada por Katie.

Suri Cruise Is Already Applying To Colleges, And Tom Cruise Still Plays “No Part” In Her Life - https://t.co/96EyMY5cai pic.twitter.com/O0ZCmbXc9Y