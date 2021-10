Tom Cruise reaparece en un juego de béisbol y dicen que luce irreconocible: Su rostro estaba hinchado

Detrás de la sonrisa que enamoró a millones de jóvenes en los años 80 está Tom Cruise. El rudo de la pantalla grande, capaz de filmar sus propias escenas de riesgos sin utilizar dobles, sigue causando alboroto entres sus fans. El actor reapareció y muchos dudaron de que fuera él, pues su cara lució irreconocible en una foto que se hizo viral.

Con más de 30 años de trayectoria, el artista logró ser más que un rostro bonito en Hollywood y demostró que tenía talento al protagonizar películas como “El Color del Dinero”, “Rain Man” y “Nacido el 4 de Julio”; luego vinieron los films de acción como “Top Gun” y finalmente la saga de “Misión Imposible, con las que puso la adrenalina a volar entre el público.

Tras culminar la grabación de la séptima entrega de la saga de espionaje que será estrenada en el 2022, pospuesta por el difícil escenario de la pandemia, una lluvia de críticas recibió debido a su nueva apariencia.

Las fotos actuales de Tom Cruise

El héroe de ficción fue visto muy de cerca por miles de fanáticos que presenciaron el segundo juego de la serie divisional de béisbol entre los Gigantes de San Francisco y los Dodgers de Los Ángeles, celebrado el pasado sábado 9 de octubre.

El actor de 59 años no se encontraba solo, a su lado estaba su hijo Connor Cruise, de 26. Pero más que ser visto entre el público, lo que llamó la atención de todos fue su rostro, luciendo casi que irreconocible ante la vista de muchos, que pusieron en duda de que se tratase del famoso protagonista de películas.

Captados por las cámaras internas del estadio Oracle Park de Los Ángeles, Cruise sonrió en todo momento y hasta saludó a los presentes que se emocionaron al ver al artista en pleno partido.

“¿Qué se ha hecho en la cara?", fue la pregunta que los medios y los cibernautas repitieron cuando se viralizó la fotografía en la que su rostro se ve muy hinchado, haciendo que sus facciones cambiaran radicalmente.

Las especulaciones de los seguidores llovieron en la red social de Twitter, ante una ola de críticas que hablaban de una posible cirugía estética, relleno de bótox y hasta que el actor ganó peso, quizás preparándose para un nuevo papel, destacó la publicación del Daily Mail.

Holly cheeks!! TOM CRUISE se arruinó la cara!! Lo he dicho y lo sostengo: los hombres NO deben tocarse la cara jamás con procedimientos cosméticos de relleno y "esponjamiento".

Lo veo y no lo creo!! Que espanto! pic.twitter.com/SWmWQ0LsJ1 — Isabel🌺🇦🇷💝🇻🇪🙏 (@IsabelFdM) October 12, 2021

No puede ser Tom Cruise ya que Es enfermo del ejercicio las dietas y el botox a menos que le hayan puesto demasiados rellenos en la cara jajajajajaja — TANIA CARRION🇪🇨💙 (@tcc26) October 11, 2021

I know I shouldn't comment on a gentleman's looks, but what happened to Tom Cruise's face? I thought Scientology held the cure for everything including aging. 🙄⚾️ pic.twitter.com/TujWDLgyB7 — Christa Mariner (@MarinerChrista) October 10, 2021

Al igual que lo que pasó con Ricky Martin, unos bromearon que su rostro lucía inflamado producto de una reacción alérgica.

Tom Cruise didn't age, he got some awful work done on his face that bloated him like a frog. — SarahAnnRhoades (@SarahAnnRhoades) October 10, 2021

Sin embargo, algunos lo defendieron argumentando que simplemente está envejeciendo de forma natural o es una reacción secundaria a una alergia, pero el usuario recordó que el actor pasó décadas criticando a las personas por tomar medicinas.

At first I felt a little bad that everyone was making fun of Tom Cruise's face because it honestly looks like some sort of side effect to me, but then I remembered he's spent decades criticizing people for taking meds. Drag that pillow face. — Tom and Lorenzo (@tomandlorenzo) October 10, 2021

Pese a todo lo que se dijo del actor el fin de semana, Tom Cruise se vio relajado y disfrutando al máximo de la noche de béisbol, en la que regaló hasta fotografías junto a los fans, con quienes se vio cariñoso.

Para muchos fue gratificante ver a la súper estrella acompañado de su hijo, con quien mantiene relación al igual que con Isabella, ambos adoptados en su matrimonio con la actriz Nicole Kidman.

