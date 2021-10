¿Selena Gomez y el "Capitán América" juntos?: Estas son las fotos que desataron los rumores de una relación

La actriz y cantante Selena Gomez y el actor Chris Evans, el intérprete de Capitán América, se convirtieron en tendencia luego de que aparecieran juntos en varias fotografías y estallaran los rumores de una posible relación.

La joven está oficialmente soltera desde octubre de 2017, cuando rompió con el cantante The Weeknd. Ese mismo año, la exestrella de Disney tuvo que someterse a un trasplante de riñón debido a la enfermedad que padece, Lupus.

Antes, también mantuvo una relación muy mediática con el cantante canadiense, Justin Bieber y, aunque era una de las parejas favoritas del público, no logró consolidarse.

Ahora todo indica que la artista se volvió a dar una oportunidad en el amor. Sin embargo, hasta ahora, nada está confirmado y solo existe la ilusión de los fanáticos de volverla a ver feliz y enamorada.

Las fotografías de Selena Gomez y Chris Evans

Los rumores de un posible vínculo sentimental entre los actores de Hollywood comenzaron cuando el pasado 24 de septiembre el protagonista de “Capitán América” comenzó a seguir en Instagram a la intérprete de “Love you to love me”.

La noticia se hizo eco en varias cuentas de fans, quienes comenzaron a especular sobre un posible romance entre ambos.

Los rumores también se suman a las fotografías que fueron captadas a principios de este mes, por los paparazzi, quienes los avistaron saliendo de un estudio de grabación en la ciudad de Los Ángeles, y luego fueron vistos saliendo juntos de un restaurante, reseñó el portal Just Jared.

EXCLUSIVE: Chris Evans and Selena Gomez was spotted leaving the same restaurant, the two superstars started following eachother recently on IG too 👀

rumours been saying that they're dating ! pic.twitter.com/HRqxIsnasf — RIRI🔪 (@itaintriri) October 1, 2021

Amor confeso de Selena por “Capitán América”

En las redes sociales también circuló un video en el que muestra una entrevista de Selena Gomez en el programa “Watch what happens live”, conducido por el presentador Andy Cohen, donde expresó sin tapujos su atracción por el héroe de Marvel.

“Me gusta Chris Evans. ¿No es lindo? Es muy lindo”, a lo que Cohen respondió: “Creo que te amará”.

Aunque hasta ahora no hay nada oficial, los seguidores de las estrellas deliran con la posibilidad de que estén juntos y aseguran desde ya pueden llegar a ser una de las parejas más lindas de Hollywood.

“Honestamente, si alguien iba a salir con mi hombre, Chris Evans, me alegro de que sea Selena Gomez”, escribió una fan en Twitter.

Honestly if someone was going to date my man chris evans then I’m glad it’s Selena Gomez — jen (@jendaydreams) October 7, 2021

“Para su información, si Chris Evans realmente está saliendo con Selena Gomez, entonces, ¡es el hombre más afortunado del mundo! ¡Selena es para siempre una trampa!”, dijo otra en la red social.

FYI if chris evans is really dating selena gomez rn then, he is the luckiest man in the world!!! I meeeean.... Selena is forever a catch! 🤷🏻‍♀️ — 𝐒 (@sideunigl) October 7, 2021

Todo sobre Selena Gomez

Todo sobre Famosos