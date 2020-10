Chris Evans (39 años) sorprendió a sus más de seis millones de seguidores en Instagram (@chrisevans) con una foto del recuerdo que lo muestra cuando era todo un adolescente.

El Capitán América de los Avengers compartió una foto donde aparece guiñando un ojo y escribió: "Wow. Kit de iniciación a la escuela secundaria completo con collar de cuentas y gorro con cinta deportiva".

En solo algunas horas la imagen suma casi un millón de "me gusta" y cientos de comentarios alabándolo, e incluso algunos seguidores le sugirieron que podría recrear la imagen, pero en la actualidad.

Su descuido

Hace algunas semanas, el actor con fama a nivel mundial sufrió un descuido cuando un por error se convirtió en tendencia. Resulta que Evans publicó por error en la sección stories de Instagram una foto donde se veían sus partes íntimas. A pesar que la bajó rápidamente, ya muchos habían capturado la imagen y comenzó a dar vuelta por las redes sociales convirtiéndose en tendencia.

Muchos de sus seguidores lo defendieron y pidieron solidaridad con el artista, pidiendo que no se siguiera compartiendo la imagen, considerando que el mismo actor ha declarado anteriormente que sufre problemas de depresión y ansiedad.

Now that I have your attention

🤦🏻‍♂️🤷🏻‍♂️....



VOTE Nov 3rd!!! — Chris Evans (@ChrisEvans) September 15, 2020

Sin embargo, Evans rompió el silencio tomándose con humor la situación. "Ahora que tengo su atención ¡Voten el 3 de noviembre!", escribió el actor en su cuenta de Twitter, haciendo mención a las elecciones presidenciales en Estados Unidos.