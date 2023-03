"No soy conflictiva ni farandulera": Daniella Chávez habló sobre su nuevo rol como comentarista de famosos

24 mar. 2023 - 02:20 hrs.

Daniella Chávez, modelo e influencer, comentó su participación en un programa de farándula al que llegó el pasado lunes. En sus dichos destaca que, pese a tener mucha experiencia en la televisión, siempre se caracterizó por ser el invitado.

Y es que han sido muchas las entrevistas que respondió en diferentes programas, pero ella no se había desempeñado como panelista o comentarista en un espacio televisivo.

Frente a esto, Chávez compartió detalles con LUN sobre su nuevo trabajo y también las reacciones que provocó su aparición desde este nuevo ángulo de la cámara.

LUN

¿Por qué aceptó este rol?

"Esto es muy diferente a lo que yo hago, pero quiero experimentar, quiero que la gente me conozca y me vea en otras facetas. Es como un deafío hacia mí", comentó Daniella Chávez.

"Hace tiempo me ofrecen roles en TV y me daba miedo tomar esas propuestas. Entonces, dije ya, probemos acá", refiriéndose al programa de TV+ donde participa como comentarista.

"Es verdad que a mí me va bastante bien en mis actividades, no necesito de la TV, pero siempre he querido llegar a un público diferente, sobre todo a esas personas que están alejadas de las redes", agregó.

¿Cómo ha sido su experiencia?

"Al principio tenía un poco de miedo, porque yo no soy conflictiva ni muy farandulera. Sé que a veces los contenidos de farándula son un poco duros, pero me he sentido súper bien", dijo la influencer.

"Me he sentido acogida, han sido amables conmigo. La he pasado bien. Han entendido mi postura de querer darle un aire alegre, fresco, no conflictivo al programa", fue como terminó de calificar su experiencia al aire.

