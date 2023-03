"Quiero que la relación sea lo mejor posible": Faloon habla sobre su supuesta reconciliación con Jean Paul Pineda

23 mar. 2023 - 17:30 hrs.

El primer concierto de Romeo Santos en Chile, el pasado martes 21 de marzo, contó con la presencia de varios famosos en el palco, como es el caso de Sabrina Sosa (que se besó con el cantante) y Faloon Larraguibel.

Esta última no llegó sola hasta el recinto donde se realizó el espectáculo, sino que lo hizo acompañada de su exmarido, Jean Paul Pineda.

Faloon y Jean Paul juntos en el concierto de Romeo Santos

Recordemos que fue ella misma quien confirmó que se encontraba separada del deportista el viernes 10 de febrero de este 2023, asegurando que durante los años de relación tuvo que soportar "faltas de respeto, violencia e infidelidad".

"Quiero que esa relación sea lo mejor posible"

El que llegara junto a Pineda a ver el concierto de Romeo Santos provocó una serie de comentarios sobre que estaban "reconciliados", con varias críticas hacia ella por la decisión que habría tomado de volver con él.

Este tipo de mensajes se los hicieron llegar directamente a un video que la propia Larraguibel subió a su cuenta de Instagram. Ante dicho actuar de sus seguidores, optó por deshabilitar la opción de escribir comentarios y dejó en dicho posteo un breve comunicado.

"Tuve que editar el video para algunas que les molesta, yo tendré que ver al padre de mis hijos toda la vida y quiero que esa relación sea lo mejor posible", indicó en primera instancia.

Luego agregó: "Las que no tienen hijos probablemente no lo entenderán, pero las que sí no creo que quieran una guerra constante con el padre de sus hijos, no puedo cambiar el pasado, pero sí mi presente y mi futuro".

