"Yo le cuento mis cosas y ella las suyas": Hija de Ingrid Cruz ya tiene 15 años y no descarta ser actriz como su madre

21 mar. 2023 - 14:00 hrs.

La reconocida actriz Ingrid Cruz presentó por primera vez a su hija Emilia Scheinffelt en la televisión, y ambas dieron detalles de su vida y sobre cómo conviven juntas, pero en pisos diferentes.

Las revelaciones de la artista ocurrieron durante una entrevista en el programa “De tú a tú”, conducido por Martín Cárcamo.

Madre e hija derrocharon simpatía durante todo el encuentro y dejaron clara la complicidad que las une. De hecho, Emilia a su corta edad no descarta seguir los pasos de su madre en la actuación.

Así de grande está la hija de Ingrid Cruz

La intérprete -que actualmente encarna a la hermana Helena en la teleserie de Mega "Hijos del Desierto"- y su hija recordaron cómo han sabido compaginar el proceso de convivencia con su trabajo.

“Cada una está en lo suyo, pero conversamos. La relación es súper buena, de mamá e hija, yo le cuento mis cosas y ella las suyas”, señaló de entrada la joven de 15 años, quien confesó que ella vive sola en el piso de arriba de la casa.

“Soy súper mamona a veces, pero también me gusta tener mi espacio”, contó la adolescente, quien reveló que también tiene interés por la actuación.

“Como siempre he estado en el medio y acompañaba a mi mamá para las grabaciones de la teleserie, la actuación es algo que me llama la atención y está entre mis dos opciones, la otra es diseño de modas”, reconoció.

Emilia Scheinffelt también recordó que hubo un momento de su vida, cuando era más chica, que toda la fama de su madre la afectó.

#Chismes : Emilia Scheinffelt, conmociona las redes sociales debido al gran parecido con su madre Ingrid Cruz (+FOTOS) https://t.co/4ca7lMZzmA pic.twitter.com/fB94mswfS1 — GossipChile.cl (@Gossipchilecl) May 2, 2021

“Salíamos y le pedían fotos, me cargaba, porque me tocaban y a mí no me gusta que me toquen. Pero es algo que a ella le gusta hacer y mientras a ella le guste, yo estoy feliz”.

