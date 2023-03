"Es lo más duro que he vivido": Ingrid Cruz recuerda pérdida de su segundo hijo a los cinco meses de gestación

20 mar. 2023 - 15:20 hrs.

La conocida actriz Ingrid Cruz recordó el momento más duro que ha vivido en su vida: la pérdida de su segundo hijo, cuando tenía cinco meses y medio de gestación.

La intérprete, que actualmente puede ser vista en la teleserie de Mega "Hijos del Desierto", recordó este duro momento en un programa de Canal 13.

"Fue lo más duro que he vivido"

Dos años y medio después de haber dado a luz a su hija Emilia, de ahora 15 años, Ingrid volvió a quedar embarazada.

"Estaba todo super bien, estaba en Viña y empecé a tener molestias. Llamo a mi ginecólogo y me dice 'Ingrid, no es nada, relajate'", relató.

"Mi locura no me dejó, nos vinimos de Viña a Santiago, me tenía que acostar, pero dije 'no, aquí algo pasa'. Me acuerdo que peleé con el papá de mi hija y partí sola a la clínica", agregó.

Ingrid y su hija Emilia. (Instagram)

"Tenía mucha rabia con Dios"

Tras ser atendida por un médico, Ingrid contó que "me hace una ecografía y me dice, no hay latidos y después me dice '¿llamo a alguien para que te venga a acompañar?' Y ahí me fui a la m...".

"Tenía cinco meses y medio. Tenía pieza, tenía nombre, tenía todo, tenía rabia, tenía mucha rabia con Dios, con mi fe, estaba enojada con Dios", acotó sobre ese difícil momento, relatando además que su hija Emilia fue su "cable a tierra".

La pérdida de su segundo hijo: "Es lo más duro que he vivido en la vida, por lejos... se me partió el alma", aseguró, para luego reflexionar en que "saber que tu hijo está muerto dentro tuyo es muy fuerte".

"Si esto no me botó, ya no me bota nada, solo que le llegue ocurrir algo a mi hija. Me sentí un tanque después. Me volví mejor persona, me volví mejor actriz, tomé decisiones que nunca creí que iba a tomar", manifestó Cruz, recordando el momento en que se cambió de Canal 13 hacia TVN.

