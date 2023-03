"Como estás en el hueso": Anuel pregunta a sus fans si es "más bonito" que Maluma y esto responden

19 mar. 2023 - 21:00 hrs.

Sonriendo y con gestos de complicidad. Anuel AA y Maluma aparecieron juntos. Los artistas no dieron detalles sobre si se aproxima o no una nueva colaboración musical, pero uno de ellos sí lanzó una pregunta que hizo estallar los comentarios en las redes sociales.

El ex de Karol G preguntó algo que desató una ola de comentarios: "¿Quién es más bonito Maluma o yo?"... Esta corta interrogante bastó para que todos se volcaran a responder dando su opinión sobre los dos populares cantantes latinos.

La foto de Anuel AA y Maluma

El intérprete puertorriqueño de "La Llevo al Cielo" tuvo una semana marcada por los eventos especiales. Apenas el pasado 13 de marzo, su expareja, Yailin "La más Viral", anunciaba al mundo que nació su hija Cattleya.

Anuel estuvo presente en este día especial. En redes sociales circularon las hermosas fotos de la pareja en las que se les ve muy emocionados junto a la recién nacida. Sin embargo, en su cuenta de Instagram, Anuel es bastante reservado sobre las primeras imágenes de la bebé.

Ya nació la preciosa de Yailin🥹, bienvenida Cattleya💗 pic.twitter.com/6q2eNdnpSS — yailin (@humblebabye) March 13, 2023

En lo que sí es muy activo es en la promoción de su nueva canción, supuestamente dedicada a Karol G, titulada "Más Rica que Ayer" y en sus demás actividades vinculadas con su carrera artística.

En una de sus más recientes publicaciones en Instagram se muestra con el cantante colombiano Maluma.

Ambos aparecen en una fotografía sobre un vehículo de lujo, vestidos de nego y posando. Luego, en el carrusel se muestra un video y al pie de la publicación Anuel AA le pregunta a sus seguidores quién de los dos es más guapo.

“Ayer @maluma me dijo que yo soy mas lindo que él. No me lo creí MUJERES HABLEN CLARO ¿Me lo dijo enserio o me lo dijo pa’ hacerme sentir bien????? NO ME ROMPAN EL CORAZÓN TODO EL MUNDO COMENTANDO MALUMA”, dijo el cantante de trap.

Los comentarios en el post comenzaron a llegar casi segundos después de la publicación. Por supuesto las opiniones estaban divididas. Mientras algunos consideraban que Anuel era el más guapo, otros se inclinaban por el cantante colombiano.

“Eso no se pregunta. Claro que Maluma es mucho más bello”, dijo una usuaria de nombre Irka, mientras que otros dijeron: “Maluna por 1000000 veces”; “Si tuvieras carne como antes diría (...) pero como estás en el hueso, never”.

Otra seguidora fue menos dura con Anuel y comentó: “Los dos son guapos. A Anuel se le nota el cambio sin Yailin y sus tiraderas y bullying, sin tanta vulgaridad. Si sigue así Anuel recuperará su fans, su brillo y el apoyo total del público”.

