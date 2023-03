"Tú no eres Shakira ni yo Piqué": Anuel AA lanza una nueva canción llena de indirectas a Karol G

06 mar. 2023 - 19:00 hrs.

Una vez más, el cantante de trap Anuel AA consigue estar en boca de todos. Lo hace no sólo por su nueva canción que alcanza millones de reproducciones en YouTube, sino también por la intención de fondo. Sus seguidores afirman que es una dedicatoria a Karol G.

“Más rica que ayer” era muy esperada. Sus fanáticos contaban las horas para escucharla. Por eso rompió récord de reproducciones en menos de 24 horas.

Sus fanáticos aseguran que el tema es una respuesta a su ex, quien lanza indirectas a Anuel en “Te quedó grande”, sencillo con Shakira que también rompió récord de reproducciones rápidamente.

Gracias a todos por el magnífico apoyo y por permitirme tener ya dos número uno globales en lo que va del 2023!

Thank u all for the amazing support and giving me two worldwide number 1 of 2023!! ❤️🥳🥳 https://t.co/H6DrQQzUfx pic.twitter.com/HB08iRfCkn — Shakira (@shakira) March 4, 2023

Las indirectas en nueva canción de Anuel AA

“Más rica que ayer” es una pieza que Anuel AA lanzó en colaboración con Mambo Kingz y DJ Luian. La letra, para algunos de sus seguidores, sugiere que el trapero le pide perdón a Karol G y que aún guarda la esperanza de regresar con ella.

Los seguidores del boricua creen que sólo espera el momento en que la colombiana termine su nueva relación sentimental para tener otra oportunidad. Pues, afirman que quiere enmendar su error.

El intérprete de “Ella quiere beber” dice en la canción que le falló a alguien y que, aunque esa persona se desquita, él no la juzga.

“Yo te fallé y lo que has hecho es desquitarte, por eso ni te juzgo, tú ni puede' lastimarme, si tú me perdona', te perdona' lo que hicimo', ustede' no son ni la mitad de lo que tú y yo fuimo'”, dice un extracto de la música.

La letra también sugiere que el ex de Yailin no supo manejar una situación y, al mismo tiempo, se califica como un "ignorante".

En Infobae se lee que una estrofa en particular hizo estallar las redes y las presunciones de que era una dedicatoria a la cantante de “Tusa” y que, claramente, está muy pendiente de ella: “Tírame el DM, no pa' estar peleando, tú no ere' Shakira ni yo Piqué”.

Todo sobre Famosos