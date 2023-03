Vin Diesel le dedica emotivas palabras a la hija de Paul Walker tras debutar como imagen de una línea de maquillaje

La hija de Paul Walker, Meadow Walker, sigue creciendo en la industria de la moda y la belleza y recientemente se convirtió en la imagen de la nueva línea de maquillaje, Givenchy Beauty.

La carrera de la única hija de la fallecida estrella de “Fast and Furious” y su exnovia, Rebecca Soteros, va en ascenso. Hace unas semanas, también protagonizó la campaña publicitaria para la marca de ropa, Rag and Bonese.

@MeadowWalker in our Shangri-La Hoodie and Beckoning Blossoms Surf Top.#AnnaSuiSS22

📸: Randy Brooke pic.twitter.com/IWwLbQGGoB