Laura de la Fuente revela qué carrera universitaria está cursando y entrega tips para estudiar

17 mar. 2023 - 10:15 hrs.

La influencer Laura de la Fuente utilizó la dinámica de preguntas en Instagram para conversar con sus seguidores.

El año 2022, la hija de Angélica Castro y Cristián de la Fuente egresó de cuarto medio y, en una entrevista brindada en enero pasado, señaló que no tenía claridad sobre qué quería estudiar.

Ir a la siguiente nota

"Siempre he estado muy entre la actuación y los negocios. Aunque sean bastante distintos en el estudio, mi idea ha sido tratar de mutuamente irlos trabajando hasta que obviamente llegue un punto en que me decidiré por uno y veré", explicó a TiempoX en esa oportunidad.

Instagram @laudelafuentec

Laura revela qué carrera escogió

En medio de las preguntas que recibió a través de Instagram, le consultaron: "¿Qué estudias?" Ante lo que Laura respondió que "ingeniería comercial", junto a una carita feliz y una fotografía de ella cuando niña.

Si bien no entregó detalles respecto a la institución en que se encuentra cursando su educación superior, luego le hicieron otra pregunta ligada a los estudios.

Instagram

"Me sirve estudiar en un lugar que no sea mi pieza"

A Laura de la Fuente le pidieron consejos de estudio y ante la consulta señaló: "La verdad es que tampoco sé si soy como la mejor para dar tips para estudiar, pero a mí me sirve mucho estudiar en un lugar que no sea mi pieza, cualquier parte de la casa que no sea mi pieza".

En esa línea, acotó que "en mi pieza, como que normalmente vengo, me relajo, entonces no lo logro relacionar con estudiar o estudio en la misma universidad".

"Lo otro es tomar apuntes escritos, eso también según yo sirve mucho, como leyendo algo e ir escribiendo al lado. No es algo que necesariamente vaya a guardar como apunte, porque así también como que se me queda más guardado en la mente".

Luego abrió otra caja de preguntas para que sus seguidores que tengan buenos tips de estudios los compartan.

Revisa los tips de estudio entregados por Laura

Todo sobre Laura de la Fuente