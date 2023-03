"Les dije a mis hijos que no me quería tratar": La dura decisión de 'Chano' Garrido al ser diagnosticado con cáncer

13 mar. 2023 - 10:00 hrs.

El 12 de mayo de 2022, el exzaguero de Colo Colo, Lizardo "Chano" Garrido, fue internado en una clínica de la capital tras presentar problemas de salud. Luego de los estudios correspondientes, se le diagnosticó una leucemia linfoblástica aguda.

"Cuando me dijeron cáncer a la sangre, ahí me desmoroné y me caí", relató el exseleccionado nacional al programa "De Tú a Tú".

"Les dije a mis hijos que no me quería tratar"

Tras el diagnóstico, "Chano" Garrido tomó una dura decisión respecto a su enfermedad. En ese contexto, se reunió con sus hijos y "les dije 'tengo leucemia y no quiero más guerra, no me quedo acá'. Les dije que iba a hablar con el doctor para que me mandara para la casa con algo paliativo", contó.

Respecto a su situación en ese momento: "No me daba el cuero para estar acá nuevamente, otra vez toda la historia de Myriam (su fallecida esposa) en la clínica. Les dije a mis hijos que yo no me quería tratar, no quería sufrir. Ellos me dijeron 'si tú quieres esto, te lo respetamos'", acotó.

"Ella me prolongó la vida"

Pese al apoyo de sus hijos ante esta determinación, el exfutbolista finalmente decidió tratar su cáncer y recibió un trasplante de médula, el cual fue donado por su hija, María José. Dicho tratamiento, permitió que ahora pueda tener su enfermedad bajo control.

"Ella me prolongó la vida", señaló sobre su hija.

Actualmente, "Chano" Garrido se encuentra en buen estado de salud. "Estoy súper controlado, con médico, con quimio en pastillas, todos los días. Me siento mejor, aunque hay días en que no me puedo levantar y no tengo ganas de nada. No tengo células cancerígenas en mi médula, pero esto me tiene súper invalidado", reveló.

"Yo creo que di la lucha, di la batalla por mi familia, mis amigos, por los mensajes que me daba la gente. Hay que tener aguante para soportar estas cosas que me han pasado", finalizó el ídolo de Colo Colo.

