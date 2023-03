"¡Los zapatos no combinan!": Sharon Fonseca otra vez desata críticas con un curioso look

12 mar. 2023 - 21:00 hrs.

Sharon Fonseca compartió en su cuenta de Instagram un mensaje por el Día de la Mujer con el que inspiró a muchos fans. Pero la compañera sentimental de Gianluca Vacchi parece haber llamado más la atención con su outfit, que recibió elogios y críticas.

Es la segunda vez en los últimos meses que los seguidores de la modelo venezolana manifiestan su desacuerdo con los atuendos que elige. En los últimos días de 2022 lució un traje de cuero con aberturas que no agradó a los internautas.

Ahora la mamá de la pequeña Blu Jerusalema da de qué hablar por la combinación de unos llamativos pantalones con zapatos de tacón.

Sharon Fonseca y su pequeña Blu comenzando el año con toda la actitud. 👏💖 pic.twitter.com/Pr6krHzcts — elgordoylaflaca (@ElGordoyLaFlaca) January 1, 2023

Critican el look Sharon Fonseca

Sharon Fonseca publicó un mensaje en honor a las mujeres. “Querida mujer, abraza tu propia belleza única, celebra tus dones y talentos con confianza. ¡Y solo sé tú! Nada nos hace más especiales que ser fieles a nosotras mismas. A todas ustedes, gracias por estar en mi vida. Te celebro, Te apoyo. te admiro. ¡Y te quiero!”, escribió.

El post incluyó un breve video de la empresaria modelando con un top blanco, chaqueta negra, pantalón negro brillante abombachado, medias negras y zapatos fucsia de tacón, con las punteras y las agujas blancas.

Algunos usuarios quedaron encantados con los pantalones de la venezolana y con su outfit al completo, otros agradecieron sus palabras para las mujeres. Sin embargo, también abundaron las críticas.

En la caja de comentarios se leen mensajes como: “Ella tendrá dinero, pero no gusto para vestirse”; “Los zapatos no pegan. Eres hermosa, pero el look no pega nada”; “El conjunto se ve genial, solo que los zapatos no combinan”; “No pegan nada esos zapatos”.

Algunos opinaron que la elección le sentaría mejor a otras figuras, pero no a ella. “No me gusta, tal vez le luciría a Rihanna o Rosalía”; “¡No me gusta para nada!. En mi opinión no te luce”.

