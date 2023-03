Comparte gustos con Sylvester Stallone: Conoce la colección de autos de Pedro Pascal

10 mar. 2023 - 12:20 hrs.

Pedro Pascal no deja de sorprender. El actor chileno, que está triunfando en todo el mundo con las series "The Last of Us" y "The Mandalorian", es muy querido y reconocido por su público por su simpatía y gran carisma, pero también por su clase y gran gusto.

Resulta que el intérprete nacional no tan solo es portada de revistas y será presentador de los Oscar este domingo, sino que también tiene aficiones que lo unen a otras estrellas de Hollywood como Sylvester Stallone: los autos.

Ir a la siguiente nota

Los vehículos de Pascal

En la serie "The Last of Us", Pedro Balmaceda Pascal demuestra su destreza al volante conduciendo una camioneta Chevrolet S-10, pero en la vida real el actor de 47 años se decanta por las marcas alemanas de vehículos, según lo que reportan medios norteamericanos.

Estos son, por lo bajo, seis: un Audi A6 y uno Q7, un Mercedes Benz G63 AMG y uno CLK Class Group, un Porsche 356 de 1952, y un Dodge Challenger SRT.

Audi (imagen referencial)

Según el sitio web 21motoring.com, el favorito para movilizarse del chileno es el Mercedes, que tiene un valor cercano a los $125 millones de pesos (unos US$175.500) y puede alcanzar una velocidad de 100 km/h en 4,5 segundos.

Mercedes-Benz (imagen referencial)

"Es un vehículo típico de actor de Hollywood. Silvester Stallone, el famoso protagonista de 'Rocky', por ejemplo, anda en uno", explicó a LUN Sebastián Negrete, un máster en Diseño de Vehículos de la Scuola politécnica de Design de Milán.

"Es un auto que se ve muy rudo y es exclusivo, y dentro de Mercedes-Benz es de lo más caro. Es un jeep de origen militar que de a poco fue encontrando un nicho en el mercado premium", cerró.

Todo sobre Pedro Pascal