"Algo no cuadra": Neme cuestiona versión de Maite Orsini sobre "telefonazo" tras detención de Jorge Valdivia

10 mar. 2023 - 11:30 hrs.

El conductor del "Mucho Gusto", José Antonio Neme, cuestionó a la diputada Maite Orsini por su presunto actuar a favor del futbolista Jorge "Mago" Valdivia, lo cual lo dio a conocer su expareja, Daniela Aránguiz.

Todo explotó a comienzos de marzo, luego que esta última asegurara, a través de una transmisión de Instagram, que el exfutbolista tiene una relación con la legisladora.

Ir a la siguiente nota

Además, en esa misma instancia se supo el polémico "telefonazo" realizado por Orsini a la general de Carabineros Karina Soza, tras supuestos apremios ilegítimos en contra de Valdivia durante una detención en Vitacura.

"Algo no cuadra"

"Yo creo que la personalidad política de Maite Orsini nos está diciendo que aquí hay algo que no cuadra, es ella misma la que nos está comunicando que algo no cuadra", partió aseverando Neme al respecto en el matinal "Mucho Gusto".

"Maite Orsini es una mujer que ha construido su personaje político desde la defensa irrestricta de los Derechos Humanos. Era la misma Maite Orsini que pedía policías totalmente apegadas a protocolos, era muy partidaria de un cambio total, entonces, ¿qué sentido tiene?", explicó.

"Esto es como dice Repe (José Luis Repenning). ¿Creen que somos...? Porque qué sentido tiene que la diputada, y no estoy hablando ni siquiera del 'Mago' Valdivia, sino de cualquier persona que la llama y le dice mira, acabo de ser sujeto de un apremio ilegítimo. La reacción obvia, coherente, de Orsini es "ok, este es el protocolo", eso haría la Maite Orsini que todos conocimos", aseguró.

"Entonces lo que yo creo, que me puedo equivocar, es que algo pasó, que no es lo que dicen que pasó, que Maite Orsini no ha llamado para proteger a Carabineros, como dijo La Tercera, sino que para protegerlo a él", cerró el conductor.

Todo sobre Famosos chilenos