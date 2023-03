Sin parlamentarios invitados: Así fue el matrimonio del diputado Andrés Longton con su novia argentina

10 mar. 2023 - 10:20 hrs.

Hace un poco más de un año, el actual diputado de la República y otrora chico reality, Andrés Longton, anunció a través de sus redes sociales que se había comprometido con su novia, la modelo argentina Agostina Mari.

"Nos vamos a casar. Quería compartir este momento de hace algunas semanas, con quien es la razón de esta sonrisa cada vez que la veo, que expresa el sentimiento de una profunda felicidad que siento por mi compañera de vida. Agos", manifestó en esa ocasión a través de su cuenta de Instagram.

En esa ocasión Longton, quien será diputado hasta 2026, no especificó cuándo daría el sí con su pareja frente al altar o en el Registro Civil, pero, finalmente, el día especial llegó.

"Tú eres la razón de mi felicidad"

En una emotiva e íntima ceremonia, Andrés Longton, de 40 años, y Agostina Mari, de 35, se unieron en matrimonio. De acuerdo a los detalles que proporcionó a LUN, el evento constó de 18 invitados, ninguno de ellos "colegas legisladores" y se realizó en el quincho de la casa de un amigo en Lo Barnechea.

"Nos casamos! Nos elegimos en el día más feliz y especial, en cada espacio de nuestras vidas. En cada uno de ellos tú eres la razón de mi felicidad", compartió el legislador con sus más de 80 mil seguidores en Instagram.

"Un cura nos bendijo las argollas e invitamos solo a familia y a testigos. Estoy muy feliz", dijo, y añadió sobre su esposa que "nos conocimos porque teníamos amigos en común, pero no teníamos mucho contacto. Yo había intentado acercarme, pero no me resultó".

"Después de años volví a intentarlo. Yo, internamente, siempre supe que era ella la mujer, pero no daba el paso. Nos teníamos en Instagram y siempre la estaba viendo constantemente, hasta que un día en 2020 le escribí y empezamos a hablar. La invité a salir y no nos separamos más", agregó.

El matrimonio tuvo lugar el mismo día en que se votó la idea de legislar la propuesta de Reforma Tributaria, así que el diputado RN utilizó su permiso para faltar a esta labor legislativa. De todas formas, aclaró que su voto estaba alineado con su sector, el que rechazó la reforma.

