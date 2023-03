¡Haciendo historia! Pedro Pascal fue confirmado como uno de los presentadores de los Premios Oscar 2023

Este domingo 12 de marzo es un día de fiesta para los fanáticos del cine, debido a que en la noche se realizará la esperada ceremonia de los Premios Oscar 2023.

De acuerdo a la opinión de varios medios especializados, algunas de las favoritas de la ceremonia son "Todo, en todas partes, al mismo tiempo" y "Los Fabelman".

En cuanto a los actores y actrices que corren primeros para ganar las estatuillas, de acuerdo a varios medios especializados, están Brendan Fraser por "La Ballena", Austin Butler por "Elvis", Cate Blanchett por "Tár" y Ana de Armas por "Blonde".

Mucho se puede especular sobre quiénes podrían ganar o no, pero eso finalmente lo sabremos el día de la premiación. La información que ahora manejamos —además de los nominados—, guarda relación con los presentadores que estarán sobre el escenario durante la noche.

Usualmente, los Oscar tienen un anfitrión principal, que este año es Jimmy Kimmel, el cual es acompañado por una serie de artistas invitados, quienes presentan algunas de las categorías de la noche.

La cadena que transmitirá los premios, ABC, liberó durante este jueves el listado de las celebridades que estarán en el teatro Dolby, destacando entre ellas el chileno del momento, Pedro Pascal.

Los otros actores y actrices que estarán son: Halle Berry, Paul Dano, Cara Delevingne, Harrison Ford, Kate Hudson, Mindy Kalin, Eva Longoria, Julia Louis-Dreyfus, Andie MacDowell, Elizabeth Olsen y John Travolta.

