Iván Cabrera cambia de casa y de teléfono tras denuncia de su expareja: "Mis terapias me han ayudado a ser mejor"

Quiere una nueva vida. El bailarín Iván Cabrera asegura que está tomando pasos importantes para superar los embates de la denuncia por violencia intrafamiliar que lo puso en el ojo público en el mes de febrero.

El exparticipante de "Yingo" tomó decisiones drásticas para poder comenzar una nueva etapa, y esto incluye también asistir a terapia.

Iván Cabrera y la nueva etapa de su vida

El bailarín y animador estuvo en el centro de la polémica cuando, el 5 de febrero, Antonella Muñoz, quien era su pareja en ese entonces, lo denunció por supuesta violencia intrafamiliar.

Carabineros detuvo al bailarín. Se le abrió un proceso por lesiones leves y quedó en libertad bajo medidas cautelares. Aunque no hay detalles de lo ocurrido, él más tarde, por medio de su cuenta de Instagram, expresó su posición sobre lo vivido.

"Todo lo sucedido en esta madrugada es algo complejo para mí, porque también hay gente que está detrás de mí y que sufre (...) estoy tranquilo con mi persona, sé perfectamente lo que he hecho y siempre tienen que haber dos verdades. No estoy detenido, hice todo el proceso como correspondía, no tenía antecedentes previos", explicó.

Ahora, un mes después del incidente, cuenta que está atravesando por una nueva etapa. Tomó algunas decisiones para cerrar un ciclo y volver a empezar.

"Cambio de casa, cambio de número, cambio de aparato celular, cambio de hábitos, cambio de vida y más. Sigo con mis terapias que me han ayudado a dar pasos importantes para estar y ser mejor", escribió en sus Historias de Instagram.

En las últimas publicaciones, Cabrera comparte algunas reflexiones sobre el proceso que está viviendo desde que se separó de su pareja y, además, aseguró que en los episodios de violencia intrafamiliar no solo las mujeres son víctimas, sino que también los hombres pueden sufrirla.

“Siento necesario perder el miedo o la vergüenza que paraliza a muchísimos hombres que me han escrito señalando que han vivido situaciones similares, donde su vida ha sido arruinada por exparejas que los funan o demandan sin fundamento alguno”, refirió.

El también animador comentó en otra publicación lo importante que resulta para él conectar con todo aquello que lo llena de vida y estar listo para un nuevo comienzo.

"Tras mis últimas publicaciones, imaginarán lo que significa para mí poder conectar con mi propósito a través de todos los sentidos: alma (con Dios en cada paso), mente (descubriendo el 'para qué' de cada situación) y cuerpo (con la danza y el deporte)", comentó.

