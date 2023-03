"Yo me burlé del meme": La reacción de Fabrizio Copano tras los rumores de molestia de Pailita por su rutina en Viña

04 mar. 2023 - 18:30 hrs.

"Pailita me gana por todos lados". Eso había dicho el comediante Fabrizio Copano cuando se refirió por primera vez al rumor del enojo del cantante de música urbana, tras bromear sobre él en su exitoso show en el Festival de Viña del Mar 2023.

En concreto, se habló en redes sociales de que el humorista tuvo un conflicto con Pailita luego de que lo hubiese incluido en su rutina sin haberle preguntado e incluyera una broma sobre su madre, Nancy Paillacheo.

A pesar de que ya había aclarado su versión del hecho, Copano volvió a referirse a él en un programa de televisión.

"Yo me burlé del meme"

El comediante radicado en Estados Unidos partió diciendo en un programa de CHV sobre el supuesto conflicto generado por el chiste sobre los besos a su mamá, que "ya es mítico este momento porque hay tantas versiones".

Luego, aclaró que "te lo juro, si supiera la verdad se las contaría, pero no tengo idea", dando a entender que no está verificada la veracidad de la situación, donde incluso se habló de que Pailita quería pegarle.

"Tú estás con la cabeza en otra parte, sigues en modo show y luego vi lo que decía en Internet, la declaración que él da, que es la que creo, porque en el fondo es la que viene de la fuente más cercana", agregó.

"Él dice: 'no, todo bien con Copano, le deseo lo mejor', yo lo mismo a Pailita", dijo, y agregó "de repente no sé, las mamás son más sensibles y creen que es un tema con él o con la mamá, y nada que ver. Nuevamente, yo me burlo un poco del meme que había".

"Uno nunca quiere ir contra las personas, sino que se ríe de las situaciones que todos comentamos (...) yo pensé en el meme y pensé que él, obvio, también se lo tomaba con andina", cerró el premiado humorista.

