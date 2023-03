"Iniciaré acciones legales": Diputada Orsini reacciona a polémicos dichos de Daniela Aránguiz en Mucho Gusto

01 mar. 2023 - 17:30 hrs.

El pasado martes 28 de febrero, la exfigura de "Mekano", Daniela Aránguiz, habló con el "Mucho Gusto" sobre la supuesta nueva relación de su exmarido, Jorge Valdivia, junto a la diputada Maite Orsini.

La influencer, además de cuestionar el origen de este romance, aseguró que Orsini ejercería comportamientos similares al tráfico de influencias frente a la justicia chilena, dando como ejemplo un altercado que tuvo Valdivia con Carabineros y asegurando que la parlamentaria lo ayudó.

"Ella tiene mucho poder, porque incluso habla con fiscales para sacar a gente de detención y le hace desaparecer los papeles (...) Jorge estuvo detenido y ella lo sacó", aseguró Aránguiz.

Maite Orsini anuncia acciones legales

A través de Twitter, y luego que José Antonio Neme diera la versión de la historia desde el equipo de Maite Orsini, donde descartan lo anteriormente expuesto, la diputada anunció acciones legales contra Daniela Aránguiz.

Mediante un tuit, citando las declaraciones que hizo la exbailarina de "Mekano", la parlamentaria señaló: "Estas acusaciones son absolutamente falsas y fueron desmentidas hoy por el mismo medio en el que fueron emitidas".

"Me parecen gravísimas e iniciaré acciones legales al respecto. Miles de personas confiaron en mí y por ello no puedo dejar lugar a dudas sobre mi integridad política", defendió Orsini.

Estas acusaciones son absolutamente falsas y fueron desmentidas hoy por el mismo medio en el que fueron emitidas. Me parecen gravísimas e iniciaré acciones legales al respecto. Miles de personas confiaron en mí y por ello no puedo dejar lugar a dudas sobre mi integridad política https://t.co/J6XRR7Dv2E — Maite Orsini Pascal 🌳 (@MaiteOrsini) March 1, 2023

¿Cuál es la versión de Maite Orsini?

Durante este 1 de marzo, el conductor del matinal, José Antonio Neme, se contactó con el equipo de comunicaciones de Maite Orsini para conocer su versión de los hechos, aclarando cuál fue la ayuda que le entregó la diputada a Valdivia frente a la justicia.

"Un día, Jorge Valdivia manejaba su camioneta por Vitacura con una ropa deportiva y un capuchón, era tarde (...) estaciona su camioneta y va caminando por un parque. Pasa una patrulla, con todos los prejuicios... según me cuentan, los funcionarios de Carabineros asumen que él estaba en una conducta sospechosa, entonces le piden su carnet de identidad. Curiosamente, no lo reconocen", relató Neme.

El exfutbolista "no tenía su carnet porque había dejado su billetera en la camioneta. Jorge Valdivia le pidió al carabinero que lo acompañara al auto, pero no, lo toman detenido y lo llevan a la comisaría", agregó.

Maite Orsini

"Cuando llegan a la comisaría, el resto de los funcionarios lo reconocen y dicen ‘chuta, el Mago, no se preocupe, váyase’. Cuando él sale de la comisaría, sale muy enojado porque siente que fue una detención ilegal y llama por teléfono a Maite Orsini, que estaba en La Habana, en un congreso, trabajando", añadió.

En este sentido, Jorge Valdivia se sintió tan pasado a llevar, que le comunicó a la diputada que pensó en interponer una denuncia frente a Carabineros por el actuar de los funcionarios contra él.

Orsini lo calma desde Cuba, vía celular, de acuerdo al relato de Neme. "(Maite) le dice ‘baja dos cambios, no creo que la acción judicial sea el mejor camino, así que yo te voy a poner en contacto con la encargada de Derechos Humanos de Carabineros para que tengas una conversación con ella’. Y Maite Orsini, entonces, hace nexo con esta funcionaria. Y efectivamente, Jorge va, conversa con esta funcionaria, se saca fotos, le piden disculpas", acotó.

Para dejar en claro que no ejerce tráfico de influencias, desde el equipo la parlamentaria aseguraron que ella dijo: "Yo jamás he hablado con fiscales ni he limpiado papeles de nadie".

