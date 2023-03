Gabriel Prieto nuevamente está internado y revela que tendrá que ser operado: "Les ruego que pidan"

01 mar. 2023 - 16:00 hrs.

Difíciles han sido los últimos meses para el actor Gabriel Prieto. En octubre del 2022 fue internado tras haberse contagiado de coronavirus, lo que lo mantuvo hospitalizado hasta fines de enero del 2023.

Tras haber pasado unos días reposando en su casa, sufrió una "recaída" en su estado de salud, por un derrame en el pulmón, viéndose obligado a ser nuevamente internado.

La nueva operación para Gabriel Prieto

A comienzos de esta semana, a través de su cuenta de Instagram, Gabriel Prieto actualizó su estado de salud, reconociendo que tendrá que ser sometido a una operación llamada pleurodesis.

En este procedimiento a Prieto le intervendrán sus pulmones, con el objetivo de que le deje de salir líquido desde este órgano, de acuerdo a lo que él mismo explicó.

"Una vez más, un favor, que rueguen, porque en el Hospital del Tórax, que es el único lugar donde hacen una operación que se llama pleurodesis, que es para que me opere y ya no me siga saliendo líquido del pulmón", imploró a sus seguidores.

En este sentido, detalló que, "eso se va a saber mañana (miércoles 1 de marzo) o pasado (jueves 2 de marzo), así que les ruego que pidan porque eso funcione y porque resulte, porque si no, este jueves o viernes, lo más probable es que me tengan que volver a sacar líquido".

Si bien el actor dejó en claro que la extracción de líquido no es algo que le duela, es una intervención que tendría que hacérsela semanalmente y lo encuentra "latero".

El video rápidamente se llenó de "me gusta" y comentarios de sus seguidores, quienes le desearon lo mejor y una pronta operación, que le permita vivir su vida con normalidad.

