J-Hope de BTS inicia proceso de enlistamiento militar: Es el segundo integrante de la banda que va al Ejército

26 feb. 2023 - 08:40 hrs.

Jung Ho-Seok, conocido por su nombre artístico como J-Hope, se convertirá en el segundo miembro de la banda BTS en cumplir con el servicio militar obligatorio en Corea del Sur.

A través de un breve comunicado, la banda surcoreana anunció que el cantante se incorpora al Ejército de su país.

J-Hope al servicio militar en Corea del Sur

"Nos gustaría informar a nuestros fans que J-Hope ha iniciado el proceso de enlistamiento militar solicitando la terminación de su aplazamiento de enlistamiento", se afirmó.

"Les pedimos su continuo amor y apoyo para J-Hope hasta que complete su servicio militar y regrese sano y salvo. Nuestra empresa no escatimará esfuerzos para brindar apoyo a nuestro artista", se agregó.

[공지] 방탄소년단 j-hope 병역 이행 계획 안내 (+ENG/JPN/CHN)https://t.co/pOzktnNu2q — BTS_official (@bts_bighit) February 26, 2023

Todo sobre BTS

Recientemente, el artista de 29 años lanzó su documental “j-hope IN THE BOX” para detallar el viaje de producción de su primer álbum oficial en solitario, titulado “Jack In The Box“.

Se suma a su compañero de banda Jin

J-Hope será el segundo integrante de BTS en cumplir con su obligación, ya que Jin, el mayor de los siete integrantes de la popular banda de K-pop, comenzó su servicio militar obligatorio el pasado 13 de diciembre.

El cantante de 30 años, cuyo verdadero nombre es Kim Seok-jin, optó por ingresar el Ejército de Tierra, donde la prestación es tres meses más corta con respecto a la Marina y la Fuerza Aérea.

Todos cumplirán con el servicio militar

Cabe recordar que en octubre del 2022, la totalidad de los miembros de la agrupación anunciaron que se iban a inscribir al servicio para cumplir con su instrucción.