Karol G y Shakira: La película de Jim Carrey "Truman Show" que inspiró el video de "TQG"

Llegó el esperado lanzamiento de la nueva canción de Shakira y Karol G “TQG” (Te quedó grande), con la que las cantantes al ritmo del reguetón le lanzan dardos a sus exparejas, Gerard Piqué y Anuel AA.

El video estrenado la medianoche del 24 de febrero de 2023 guarda un curioso detalle en su parte final que algunos fans detectaron.

Solo siete horas después de su publicación en YouTube, el material acumuló más de cinco millones de reproducciones. Por lo que promete convertirse en un nuevo acierto para la intérprete de "Te Felicito", “Monotonía” y “Sessions #53”, quien no ha parado de triunfar musicalmente desde su separación de Piqué.

Escucha ya “TQG” en todas las plataformas digitales! ⏩️ https://t.co/sdW0FCkDrY ⏪️ Listen to “TQG” on streaming platforms now! pic.twitter.com/B3zn1tWESB