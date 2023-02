Biógrafo del Chino Ríos se negó a declarar en su contra: "Trataron de obligarme"

Siguen las repercusiones por el problema judicial que atraviesa Marcelo Ríos, luego de que el extenista perdiera un millonario negocio por un conflicto con un vecino.

Ahora se supo que Mark Malinowski, biógrafo del "Chino", se negó a testificar en contra del exdeportista y que la defensa intentó obligarlo a hacerlo pese a la negativa de este.

El embrollo en tribunales nació por un problema que tuvo el zurdo con Thomas Frascone, a quien le molestaba que el exnúmero 1 pasara a gran velocidad en su auto de lujo en el residencial barrio en el que ambos conviven.

Fue por el negocio frustrado, a raíz de una funa, que el extenista tomó acciones judiciales. El chileno interpuso una denuncia por injurias y calumnias en contra de Frascone, quien empezó a publicar antecedentes de Ríos en una red social: Nextdoor, plataforma en la que integrantes de un mismo barrio van interactuando sobre lo que sucede en los alrededores donde residen.

Esa publicación generó que la empresa de desarrollo inmobiliario Kapstones Holding, con la que el zurdo se estaba asociando, optara por dejar fuera de la ecuación a Ríos, privándolo de una ganancia de 15 millones de dólares.

La denuncia de Ríos alegaba "daño irreparable a su reputación y su relación comercial e intereses".

En medio del proceso judicial, tanto la parte querellante como la defensa han intentado sumar testigos. En esa línea, Frascone se contactó con el expreparador físico del "Chino", Manuel Astorga, con el que las relaciones no terminaron de buena forma. De la misma manera intentó sumar a Malinowski. Ninguno quiso participar.

En entrevista con La Tercera, Malinowski entregó los argumentos que lo llevaron a no ser parte del juicio.

"No me sentía bien con la idea de involucrarme. Un periodista y autor debe permanecer neutral y objetivo. Ayudar al equipo de Frascone sería un error", señala al narrar que fue contactado por la defensa del vecino de Ríos.

"We felt like Rios was the guy. When we consider an athlete, we're not looking at guys who are vanilla, plain. We're always looking for attitude who can win Grand Slams. I love Tim Henman Todd Martin but they weren't the kind of athletes we went after. Rios was. He fit our mold." pic.twitter.com/dtqv7PwfAT