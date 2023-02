24 feb. 2023 - 09:56 hrs.

La argentina Nicki Nicole ha estado toda la semana sentada en primera fila de la Quinta Vergara, ya que es jurado del Festival de Viña del Mar 2023.

La cantante se presentará esta noche en el certamen, donde será la encarga de cerrar las seis jornadas festivaleras al ritmo de reconocidos temas como "Frio" y "Nobody Like You".

Este viernes también estará en sobre el escenario más importante de Latinoamérica el colombiano Camilo y la humorista argentina Laila Roth.

Standly cantará con Nicki Nicole

Esta mañana, mientras un equipo del matinal "Mucho Gusto" estaba en el hotel Pullman de Viña del Mar, se encontraron con el cantante urbano Standly, quien adelantó que se presentará junto a Nicki Nicole en el Festival.

El artista se refirió a los problemas de sonido que tuvo Pablo Chill-E cuando acompañó a Polimá y señaló: "No sé qué problemas habrán tenido ellos detrás, pero deben haber sido problemas técnicos, pero ojalá a mí no me pase nada, porque yo voy a prepararme ahora y lo que Dios quiera, yo voy con la positiva".

El intérprete, oriundo de San Felipe, canta la canción "Marisola" junto a Cris Mj y en el remix del tema participa la argentina Nicki Nicole y Duki.

La periodista Darynka Marcic le consultó "¿qué sorpresa podemos tener hoy día"?, ante lo que Standly respondió "Marisola no más, después de me pa' voy a Perú de gira".

