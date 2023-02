24 feb. 2023 - 03:31 hrs.

Una de las presentaciones más esperadas por el público juvenil en el Festival de Viña y al mismo tiempo, uno de los shows más polémicos en lo que va de esta edición del certamen viñamarino. Polimá Westcoast se presentó con una controversia sobre el escenario de la Quinta Vergara.

Los rumores se confirmaron, el cantante de "Ultra Solo" se subió al anfiteatro más importante del país en compañía de diversos artistas del género urbano, situación que causó la efervescencia del público en las redes sociales.

Sin embargo, una de las colaboraciones que causaba mayor incertidumbre era la llegada de Pablo Chill-E, puesto que no se sabía si participaría o no en el show de su colega Polimá Westcoast.

Todo sobre Festival de Viña

Una presentación para el olvido

El momento llegó cuando sonó la pista de la canción "My blood" y el grito del público se hizo notar, "Pablito" entró en escena y la fanaticada se puso de pie para entonar uno de los himnos del género urbano.

Sin embargo, y a pesar de que el sonido en vivo era correcto, las quejas de los televidentes comenzaron a inundar las redes por problemas en el micrófono del intérprete de "Vibras". Al parecer, el audio del Chill-E no se escuchó en televisión.

La furiosa reacción de Pablo Chill-E

Momentos más tarde, el cantante se refirió, con duros términos al hecho, a través de su cuenta de Instagram donde indicó que "me silenciaron de pana" y además, agregó "ensayamos cualquier veces y cuando tenía que subirme no me tenian ni el micrófono".

Por otro lado, Pablo Chill-e agradeció la oportunidad a su amigo Polimá, pero culpó directamente a sus colaboradores, "tu equipo es una m... No pienso mal de ti, pero dudo que haya sido un error técnico".

Cabe destacar que el hashtag My Blood se hizo tendencia en Twitter, puesto que los fanáticos concordaron con el artista en cuestión, ya que confirmaron que su voz no se escuchó en la transmisión televisiva.

PEGUE PABLITO PEGUE Y NO DEJE DE PEGAR, MY BLOOD ES UN HIMNO Y NOS PERDIMOS ESA WEA #VIÑA2023 pic.twitter.com/JU8g3hTa4w — NachoBac  (@NachooBac) February 24, 2023

es que weón ni un brillo lo que hicieron con pablo chill-e y está en todo su derecho de webear por eso, my blood fue la colaboración más esperada de la noche en el show del polima siendo su letra super representativa, no hay respeto hacia el artista chileno ni pa sus letras — nayals in crisis (@isxbangtan) February 24, 2023

Todo sobre Viña 2023