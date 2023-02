23 feb. 2023 - 23:07 hrs.

Algunos fans de la cantante Christina Aguilera quedaron decepcionados con la cantante, luego que en el Festival de Viña del Mar cantara su popular canción, "Genio atrapado", en inglés.

Si bien luego interpretó otros de sus temas en castellano, como "Falsas esperanzas" y "Pero me acuerdo de ti", algunos esperaban más canciones en español.

Por lo mismo, un meme de la Dra. Polo, en el cual señala "aquí tú me hablas en español", comenzó a hacerse viral en redes sociales.

Christina Aguilera cantando Genio Liberado en ingles 😩

El origen del meme de la Dra. Polo

Esta icónica frase de la Dra. Polo ocurrió en su programa, "Caso Cerrado", cuando una de las testigos de un caso por un problema familiar llegara hablando completamente en inglés, pese a ser latinoamericana.

"Ni good afternoon ni hello, aquí se habla en español. Tu nombre es Luna y aquí hablas en español", le dijo la abogada a la niña, quien siguió hablando en inglés.

"Si no hablas español, te vas. No me importan tus retos cochinos, estúpidos e idiotas", prosiguió la doctora, mientras subía su enojo.

La menor de edad hacía caso omiso a sus palabras y continuó hablándole en inglés. Ante su insistencia, Polo le dio un ultimátum.

"Eres colombiana y esto es un programa en español. Si no hablas español en la próxima palabra, ¡te largas!", le vociferó la abogada, recibiendo como respuesta de la niña un "sí, señora", en un perfecto castellano.

