Ignacia Michelson y Marcianeke sufrieron intento de encerrona en Ñuñoa: "Dispararon al cielo"

El cantante Marcianeke junto a Ignacia Michelson sufrieron un intento de encerrona durante la medianoche del martes 21 de febrero, en la comuna de Ñuñoa.

Todo ocurrió en calle Estrella Solitaria, cerca de la Plaza Egaña. Ambos iban en el automóvil de Marcianeke, cuando se estacionaron momentáneamente, a las afueras de la casa de una amiga de Michelson.

"Estuvimos esperando como siete minutos y se nos cruza un auto súper chiquitito, color gris, con cinco tipos encapuchados y con pistolas. Nos dicen 'bájense del auto'. Yo me estaba bajando cuando el Mati me dijo, 'no, no, no'. Se tiró para atrás y siguió", recordó a Las Últimas Noticias (LUN) la influencer.

Ignacia especula que los delincuentes los reconocieron, ya que no insistieron en robarles el auto. "Yo creo que cacharon que éramos nosotros y les dio miedo. Por suerte no nos tiraron balazos directos, porque sí dispararon al cielo", indicó.

La joven de 29 años indicó que en el momento estuvo en "shock", aunque se sintió protegida en todo momento por Marcianeke, quien ya había sufrido otro intento de encerrona anteriormente.

"(Marcianeke) actuó muy bien, muy valiente. Calmando toda la situación. Calmando a mi amiga, a mí. Estuvo súper bien. Hablamos el tema después y él siempre estuvo tratando de calmarnos, de decirnos que no nos pasó nada, que no nos robaron y que estábamos bien, que le podría haber pasado a cualquiera", contó.

La influencer señaló que está con miedo. "Me da miedo andar sola. No vuelvo a esperar a nadie afuera de la casa. Mati va a tener que salir conmigo obligado", cerró.

