"Que sean inmensamente felices": Lorena Capetillo ofició el matrimonio igualitario de su sobrina

21 feb. 2023 - 20:00 hrs.

Nerviosa, pero llena de felicidad. Así se mostró la actriz y locutora Lorena Capetillo al oficiar el matrimonio igualitario de su sobrina. Emocionada, contó a través de su cuenta de Instagram cómo fue este momento y todo lo que significó para ella.

Mediante fotografías también describió el evento en el que se puede ver a Natalia Montenegro y Cinthya Llorens vestidas de novia, tomadas de la mano y llenas de felicidad.

Lorena Capetillo reveló detalles de la boda de su sobrina

Para la actriz chilena oficiar la boda de su sobrina fue un gran reto, incluso sus emociones se pueden percibir en el largo escrito que publicó, donde cuenta a sus seguidores cómo fue que la novia le hizo la petición y todo lo que ella pensó al momento de aceptar.

“Hace un tiempo me escribe mi sobrinita y me dice que tienen que hablar conmigo por algo importante... resumen: que oficiara la ceremonia de matri. Di vueltas en círculos, porque como lo voy a hacer, es algo muy serio. Qué honor, pero cómo podría hacer algo semejante... No soy ninguna autoridad eclesiástica, etc...”, dijo Capetillo.

Luego de reflexionar mucho sobre su participación, finalmente aceptó. Para ella, al igual que para las novias, fue un momento que nunca olvidarán.

“Superado el pánico y enjuiciamiento interno, y después de algunas conversaciones en el tiempo acerca de qué querían, se dio vida a una ceremonia que aún me tiene sin palabras precisas... Todo lo que anoche sucedió, cada segundo, tenía grabado sus nombres, los que tengo también en mi corazón... Que sean inmensamente felices”, contó.

El mensaje de Lorena también estuvo acompañado de unas hermosas fotografías en las que se pueden apreciar los momentos más bonitos de la boda. Las novias que contrajeron matrimonio aparecen entrando al lugar de la ceremonia y también tomadas de la mano muy sonrientes.

“¡Son de las personas más buenas que conozco en este mundo y merecen la plena felicidad y que todo lo bueno, agradable y perfecto les abrace el corazón! Son ejemplo de que el amor es una decisión, que el amor es paciente, que el amor es bueno... Y las amo y admiro!”, confesó.

