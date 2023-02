21 feb. 2023 - 14:30 hrs.

El músico mexicano Alejandro Fernández se presentará en el Festival de Viña del Mar este martes 21 de febrero por cuarta vez en su carrera musical.

El "potrillo", hijo del fallecido cantante Vicente Fernández, será el encargado de abrir la tercera noche del certamen, donde también estarán la comediante Belén Mora y la banda nacional Los Jaivas.

Hace algunas semanas, Alejandro Fernández estuvo en el ojo de la polémica luego de haber aparecido en un aparente estado de ebriedad durante un show que se desarrolló en el marco de la gira "Hecho en México 2023". Sin embargo, esta no es la primera vez que tendría problemas con el alcohol.

"Físicamente, no me veía tan bien"

En la conferencia de prensa, previa a su show en el certamen festivalero, el "potrillo" se refirió a la última polémica.

El intérprete de "Me dediqué a perderte" negó haber estado ebrio en esa oportunidad y detalló que su imagen se debió a que había llorado tras emocionarse por un homenaje que le habían realizado a su padre y por la presentación de su hijo Alex.

Alejandro Fernández featuring Belinda pic.twitter.com/bdauckxu3N — The Next Supreme (@unatalcandie) February 7, 2023

"Todo se empezó a salir de contexto, la gente que subió eso —videos— es gente que no me quiere, o que me quiere ver mal y como que usaron los únicos momentos en donde me veía re mal, además hubo ciertas cosas que no me ayudaban, me agarré el pelo y me despeiné, y fue una cosa que sucedió", explicó.

Fernández también acotó que "ya me ha pasado dos veces y me sirvió de experiencia. Lo que quiero que entiendan es que no fue algo premeditado, que nunca lo provoqué o quise que sucediera, más bien me ganó la emoción de que Alex me estuviera cantando. Me recordó a mi padre".

Finalmente, el cantante fue enfático al aclarar que "empecé a llorar, abracé a mi hijo y me agarré llorando como bebé por todos los recuerdos. Me quedaron los ojos hinchados de tanto llorar, entonces, físicamente, no me veía tan bien, pero yo creo que se salió todo de contexto".

