El antes y después de Kate Middleton en los Premios Bafta: Así lució con el mismo vestido hace cuatro años

Kate Middleton desempolvó un viejo vestido del diseñador Alexander McQueen para asistir a la gala de los Premios Bafta 2023, el mismo evento donde lució ese traje por primera vez en el año 2019. La princesa de Gales además usó un accesorio de la marca española Zara, muy accesible.

Según el Daily Mail, la esposa del príncipe William no descarta esas prendas especiales de las que se enamora, por lo que les hace pequeños retoques que logran grandes resultados.

La futura reina consorte del Reino Unido lució impecable en la ceremonia organizada por la Academia Británica de las Artes Cinematográficas, que tuvo lugar este domingo 19 de febrero de 2023 en el Royal Festival Hall de Londres.

Congratulations to all of this year’s wonderful and worthy @BAFTA winners!



A special evening celebrating the best of cinema and the next generation of British talent both in front of and behind the camera 🎥 pic.twitter.com/1uMRrauQWm