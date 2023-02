20 feb. 2023 - 13:30 hrs.

La comediante Belén Mora realizó una conferencia de prensa previo a su presentación en el Festival de Viña del Mar 2023.

El martes 21 de febrero, "Belenaza" será la encargada de hacer reír al "Monstruo" durante la tercera noche del certamen, donde también se presentará Alejandro Fernández y Los Jaivas.

Hace algunos días, salieron a relucir unos polémicos tuits que se publicaron a nombre de Belén Mora, sin embargo, la comediante negó que haya sido ella la autora de esos mensajes.

Los posteos hacían alusión a las pifias y críticas hacia el Festival de Viña del Mar, donde se catalogaba al certamen como una instancia con "cultura fascista".

"Habría utilizado términos más peyorativos"

Tras ser consultada sobre esos tuits, Mora señaló: "Es muy chistoso esto. La verdad es que quienes me siguen en redes sociales podrán comprobar que mi manera de elaborar y de escribir es diametralmente opuesta a usar términos como cultura fascista y coliseo romano".

Luego agregó que "por la forma de ser que tengo yo, habría utilizado términos muchísimo más peyorativos. No escribí eso".

"No me pagaron $70 millones"

Otras de las críticas que han surgido en torno a Mora, dicen relación con la millonaria suma que habría cobrado para estar en la Quinta Vergara, donde se ha llegado a decir que pidió un monto que iría entre los $70 y $100 millones de pesos.

"No me vendí por plata, cobre lo que valgo y si alguien se vende por bolitas de dulces, no sé. Yo cobro mi trabajo. Me he ganado tener un precio, pero aclarar también que no me pagaron los 70 millones que dicen, no me pagaron 100", aseveró.

Mora finalmente indicó que "enfrento las críticas como lo que son. Twitter es simplemente un millón de personas, no es la vida. Lo único que importa es como reaccione la Quinta, el resto, que hable lo que quiera".

