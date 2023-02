20 feb. 2023 - 16:00 hrs.

Karol G llegó al corazón de la audiencia de Viña del Mar 2023 al dedicarle una canción a su hermana Verónica Giraldo, quien atraviesa un momento difícil tras dar a luz y quien además quedó conmovida por el gesto de la cantante.

La reguetonera colombiana debutó este domingo 19 de febrero en el Festival, causando furor, sobre todo, entre los más jóvenes, que alucinaron con su show, que, cabe mencionar, estuvo lleno de sorpresas.

Carolina Giraldo, como se llama realmente la artista, está por lanzar su nuevo álbum “Mañana será bonito” el 24 de febrero, que incluye el tema “Mientras me curo del cora”.

"Está bien no sentirse bien"

Esta fue la pieza que interpretó para su hermana, a quien le dijo en medio de su show: “Está bien no sentirse bien, no es delito. Vero te amo y mañana será más bonito”.

El emotivo detalle de la intérprete de “El barco” estuvo inspirado por un video que Verónica compartió días atrás, donde se mostró vulnerable y contó entre lágrimas lo que le está pasando, señala People en español.

¿Por qué Karol G le dedicó una canción a su hermana?

Vero, maquillista y creadora de contenido, acaba de dar a luz a su hija Sophía y está afectada emocionalmente. Aunque ser madre la ha llenado de alegría, también ha significado un cambio en su estado de ánimo, según ella lo contó en un video.

“Desafortunadamente, desde hace 8 días me ha cambiado todo. Después de que tuve a Sophi, no sé qué pasó en mi cuerpo, en mi mente, en mi corazón”, expresó Giraldo.

”Me siento sola, sabiendo que lo tengo todo. No me siento bien, no me siento tranquila. En mi mente pasan muchas cosas. Aun sabiendo que tengo gente alrededor, me siento muy triste", lamentó.

Pero Verónica no se perdió el memorable espectáculo de Karol G, a quien le agradeció su muestra de apoyo y amor en un escenario tan importante.

“No estuvimos presentes, pero siempre estamos acá para ti”, escribió en sus historias junto a imágenes del show de la artista urbana. “Gracias, hermana, por tanto apoyo, por dedicarme estas palabras, y más que todo, por esta canción tan hermosa; porque sí, mañana será más bonito”, afirmó.

