19 feb. 2023 - 23:32 hrs.

La exitosa cantante colombiana, Karol G, invitó a dos chilenos durante su show en el Festival de Viña del Mar. El primero fue Cris MJ, con quien cantó el remix (que nunca salió) de "Una noche en Medellín", y la segunda fue Myriam Hernández.

Con esta última, la cual Karol G ha reconocido que le tiene mucha admiración, interpretaron a dúo "El hombre que yo amo", una de las canciones más icónicas del repertorio de Myriam.

"Una maestra de la música"

Luego de haber tomado a una niña y subirla al escenario, la cantante Karol G retomó su show, anunciando que Myriam Hernández estaba lista para presentarse con ella.

"Esta invitada es muy especial, no la quiero hacer esperar y además me estoy poniendo más nerviosa de lo que ya estaba. Crecí escuchando mucha música gracias a mi papá y toda mi vida he cantado esa canción. Esta noche es como un examen para mí", indicó de entrada.

Luego agregó, "tenerla a ella en este escenario es un honor, es una reina, es una maestra de la música (...) que se escuche bien duro para Myriam Hernández".

Myriam Hernández

La chilena apareció desde la oscuridad del escenario, con un elegante vestido lleno de lentejuelas, con el cual cantó "El hombre que yo amo", compartiendo los versos con Karol G.

Al terminar la canción, Myriam Hernández expresó su agradecimiento hacia la colombiana, por hacerla volver a subir al escenario de la Quinta Vergara.

"Gracias Karol, gracias a ti, gracias Viña, los extrañaba. Hace más de 17 años que no estaba acá. Gracias por traerme de nuevo, te amo", expresó la cantautora nacional.

Karol G junto a Myriam Hernández

