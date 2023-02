"Él me dijo que se haría cargo": Las revelaciones de la madre de la supuesta hija de Anuel AA

19 feb. 2023 - 19:00 hrs.

La modelo Melissa Vallecilla, madre de la supuesta hija de Anuel AA, insiste en afirmar que Gianella sí lleva la sangre del cantante. De hecho, lo dejó bien claro durante una entrevista hace poco.

La colombiana asegura que su único objetivo es lograr que el reguetonero sea un padre presente, como de alguna manera lo hace con su primer hijo y quizá lo será para Cattleya, de su relación con Yailin.

En conversación con el presentador Quique Usales, de Telemundo Internacional, Melissa habló del tema. Hizo candentes revelaciones, entre ellas: cómo y cuándo se conocieron, así como también detalles del encuentro íntimo.

Las candentes revelaciones de la madre de la hija de Anuel

Melissa aprovechó el espacio en “Al Rojo Vivo” para contar que conoció a Anuel en septiembre de 2021. Ambos fueron invitados a una fiesta de Drake por un amigo en común. Ese amigo los presentó.

Ella admitió que el cantante le gustaba mucho y que era una de sus seguidoras. “Lo veía mucho por televisión y escuchaba su música”, aseguró.

EN EXCLUSIVA: La ex de #Anuel, #MelissaVallecilla quien tiene una hija con el cantante, habla con @Telemundo acerca de su hija y la relación que lleva con el padre de la niña. No te pierdas su entrevista en #AlRojoVivo 4PM/3C. pic.twitter.com/1OST1qPjMU — Al Rojo Vivo (@AlRojoVivo) February 14, 2023

La atracción entre ambos avanzó junto a la fiesta. Así que, después de la celebración del cantante canadiense, tuvieron una fiesta privada con mucha pasión. “Allí quedé embarazada”, confiesa en la entrevista.

De acuerdo con la joven, el cantante no quiso usar preservativo. “¿Qué culpa tengo yo?”, cuestionó.

Vallecilla afirma que al conocer la noticia de su embarazo, el artista nunca le dijo que no la apoyaría. “Él me dijo que se haría cargo. Después de eso, no ha querido conocer a la niña ni por videollamada”, sostiene.

Afirmó sentirse decepcionada

Melissa confesó sentirse decepcionada, porque hay tres pruebas de paternidad que le dan la razón y aun así el reguetonero niega ser el padre de Gianella.

La revista People reseñó que es el padre de Anuel quien ha velado por la niña. Y, también, que el músico envió a un abogado para decirle que le pasará manutención, que dejara de hablar con la prensa y que le cambiara el apellido a la niña, cosa que no hará.

