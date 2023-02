16 feb. 2023 - 10:05 hrs.

Los famosos que están invitados a la gala del Festival de Viña del Mar ya se están preparando para pasar por la alfombra roja, que esta vez tendrá lugar en la Plaza Colombia, al costado norte del casino de la comuna.

Uno de los artistas que fue invitado a este evento que marca el inicio del certamen musical es Marcianeke, quien asistirá acompañado de Ignacia Michelson.

Ambos hace un tiempo tuvieron un acercamiento amoroso, pero por estos días serían solo amigos, de acuerdo a lo que ambos han expuesto públicamente.

Todo sobre Marcianeke

"Siempre andamos combinados"

Durante la noche de este miércoles 15 de febrero, a solo dos días de que sea la gala del Festival, Ignacia se juntó con Marcianeke para afinar los detalles de lo que será el atuendo que escogerán para asistir a este evento.

"Siempre andamos combinados con este (Marcianeke)", señaló mirando a la cámara Ignacia mientras grababa una historia, dando un adelanto de lo que podría ser su look este viernes.

Luego, jugando a la especulación, indicó, "¿será que la gala no estaremos combinados? ¿Será o no? ¿Será o no?", mientras el artista le daba un tierno abrazo.

Sobre el video, la exchica reality escribió, "preparándonos para la gala. Lo quiero mucho", dejando en claro la buena onda que existe entre ambos.

Revisa la historia

Todo sobre Famosos chilenos