Fue un rumor durante todo el fin de semana hasta que este lunes 13 de febrero se confirmó: Yerko Puchento, el ácido personaje humorístico creado por Daniel Alcaíno, decidió bajarse del Festival de Viña del Mar.

"Son seis meses de trabajo a la basura", señaló a Las Últimas Noticias el comediante, quien lamentó haber tomado esta decisión, basada en el nuevo público que le asignaron para su día, el lunes 20 de febrero, en el que se presentarán Tini y Emilia, con fanaticada principalmente juvenil.

El momento de contar la noticia

Fue el sábado 11 de febrero cuando junto a su libretista, Jorge López, tomaron la difícil decisión, justo antes de realizar un show en un casino, el cual fue todo un éxito, según aseguró.

De hecho, al salir del espectáculo, muchos de los asistentes que vieron su rutina le desearon lo mejor para el Festival.

"La gente que había estado en el show andaba por ahí y todos nos decían 'les va a ir súper bien en Viña'. Nosotros no queríamos decirles 'no vamos a Viña'. Ahí traté de decirle cosas a Jorge para animarlo", confesó el actor.

Luego de la comida vino el momento de comunicarle la noticia a toda su familia. Alcaíno contó que esto lo hizo mediante WhatsApp, enviando un audio en el que explicó los pormenores de su decisión.

Yerko Puchento

La sincera reacción de su madre

"Todosme daban ánimo, que lo primero era tener respeto a uno mismo, mucho apoyo, cariño", indicó. Hizo hincapié en la reacción de su madre, señalando que ella le dijo: "Está bien, pues hijo, tienen que respetar sus cosas, sus decisiones. Usted debe sentirse digno de haber hecho lo que hizo".

Sobre cómo se siente por lo ocurrido, Daniel se sinceró: "Es frustrante. Yo lo veo como pasarse a todos los jugadores en el fútbol, sacarse al arquero, estar a punto de hacer el gol e irse. Es rarísima la sensación. No sé cómo explicarlo. Estoy decepcionado (...) es una lata, pero no me enfermo, no trato de afectarme tanto, no le doy mil vueltas", cerró.

