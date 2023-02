13 feb. 2023 - 13:30 hrs.

Recientemente se confirmó que el actor Daniel Alcaíno, quien interpreta al comediante "Yerko Puchento", no se presentará en la edición del Festival de Viña 2023, a solo seis días de que comience el certamen.

El comediante iba a presentar su show en la segunda noche del certamen (lunes 20 de febrero), pero este lunes 13 de febrero la organización del evento informó que, en mutuo acuerdo entre las partes, decidió restarse al no poder concretar cambio de día.

Después de entregar esta noticia, el actor conversó con el matinal "Mucho Gusto" para profundizar sobre los motivos de su ausencia.

¿Por qué se bajó del Festival de Viña del Mar?

"La razón es súper simple. Yo estuve en conversaciones con el festival desde agosto. Me fue a ver gente de la producción del festival y nos dijeron que el show estaba muy bueno y que lo veían en Viña", partió diciendo Alcaíno.

"Nosotros dijimos que queríamos un público adulto, ir entre dos cantantes que convocaran un público adulto. Eso iba así y siempre fue así. En cada reunión lo volvíamos a repetir, y se fue destinando el día 20, el segundo día, donde estaba Maná", agregó.

Después, continuó diciendo que "se cayó Maná, y cuando necesitaban dos delanteros, contratan dos arqueros; Tini y Emilia, que tienen un público que convoca a muchas personas, pero un público adolescente, que no es el nuestro".

"Decidimos no ir, porque no se concretó la única y gran condición. En una entrevista dije que 'teníamos más ganas de ir que de cobrar', era la única condición. Queríamos estar en el Festival de Viña, pensamos que teníamos un buen show para hacer reír a la gente", aseveró.

"Preferimos dar un paso al costado y decir 'sigan ustedes con el Festival'. No es para nosotros, no estamos considerados, no estamos en el día en que pedimos ir, no están las condiciones. Eso", cerró.

