Fue blanco de críticas: Leonardo DiCaprio negó romance con modelo israelí 29 años menor que él

El actor Leonardo DiCaprio negó un supuesto romance con la modelo israelí Eden Polani. El protagonista de "Titanic" fue blanco de severas críticas después de que se viralizara una fotografía en la que se le ve junto a la joven de 19 años.

La cercanía entre ambos llevó a DiCaprio a ser víctima de diversos cuestionamientos. Y es que, en redes sociales, los internautas lanzaron comentarios negativos por los 29 años de diferencia que existe entre la pareja.

Muchos, incluso, consideraron que el reconocido actor no está en la cárcel porque solo sale con mujeres mayores de 18 años para evitar a la justicia estadounidense.

La nueva polémica amorosa de Leonardo DiCaprio nació en la fiesta privada de la cantante Ebony Riley por su nuevo sencillo. Al protagonista de “No mires arriba” lo captaron sentado junto a la joven modelo, detalla el portal 20Minutos.

La chica reside en Los Ángeles. Antes tenía residencia eventual en París. Eden trabaja para la agencia ITM. Además, ha sido modelo para importantes revistas, entre ellas Glamour.

Nació el 2 de marzo de 2003. Así que está próxima a cumplir 20 años, 5 menos de la edad de todas las novias que ha tenido Leo DiCaprio.

