AuronPlay anuncia que se retira de Twitch por un tiempo después de ser increpado en redes sociales

10 feb. 2023 - 18:00 hrs.

El destacado youtuber español Raúl Álvarez Genes, mejor conocido como AuronPlay, ha sido blanco de críticas en redes sociales luego que recordaran unos viejos dichos de él, emitidos en 2013, haciendo apología al racismo y al nazismo.

En dicho año, AuronPlay y su novia, la streamer "Biyín", acosaron a Ithaisa Suárez, mujer española que en 2007 vivió la desaparición de su hijo. De ella, a raíz de esta situación, se burlaron abiertamente en Twitter, a través de mensajes coordinados por redes sociales con crueles bromas.

AuronPlay se retira de Twitch tras funas

Hace algunos días, estos tuits fueron reflotados, lo que provocó que nuevamente ambos fueran increpados en Twitter.

A través de Twitch, AuronPlay se refirió a la polémica indicando que, "ha estallado en Twitter, pues todo el tema de los tuits, tuits nazis, tuits de humor negro, tuits de no sé qué. Algo, que debo decir que la mayoría de esta comunidad, es algo que ya sabíamos, es algo que yo había comentado en más de una ocasión".

AuronPlay

Por lo mismo, señaló que se tomará unos días libres junto a Biyín "para despejarnos", confesando que ha pasado días difíciles producto de las críticas.

"Llevo tres días alimentándome de cafés, llevo tres días que no he comido nada. No estoy como para esta noche abrir un stream de extremo de cuatro horas (...) ni me siento bien físicamente ni me siento bien haciéndolo", sentenció.

AuronPlay y Biyín

Cabe recalcar que AuronPlay también se retiró de los eventos públicos como los "Squid Game 2". Komanche, otro "streamer" amigo del español, informó que la ausencia del youtuber de Twitch será de meses.

"No voy a opinar de los problemas que está teniendo, porque no me compete. Sí sabemos que no está pasando buenos momentos y quiere darse un tiempo para él y para solucionar todo", recalcó Komanche a través de su propio Twitch.

📢 || Auron se ha desvinculado de los Squid Craft Games 2 y no podrá hacer streams en unos meses. pic.twitter.com/w8kRrnzGJm — Info Auron (@InfoAuron) February 9, 2023

