Actriz de "Pasión de Gavilanes" diagnosticada con cáncer se rapa el cabello: "Estoy viendo en mi mirada algo diferente"

La actriz de “Pasión de Gavilanes”, Kristina Lilley, compartió un momento difícil con sus seguidores: se rapó el cabello. No lo hizo por un nuevo personaje, sino por su tratamiento contra el cáncer de seno.

En noviembre de 2022, la recordada Gabriela Acevedo informó que la enfermedad reapareció. Por ello, acudió a todas las consultas y también a una cirugía de urgencia.

Lilley esperaba por las instrucciones de su médico para comenzar con el nuevo ciclo de quimioterapias. Aunque admitió estar llena de miedo, manifestó que enfrentaba el proceso con fe, tomada de la mano de Dios.

Para el nuevo proceso de quimioterapia, la actriz de “Pasión de Gavilanes” se rapó el cabello. Lo hizo en la intimidad de su hogar. Acompañada de su familia, quien no la ha dejado sola en esta etapa tan difícil.

La mamá de las hermanas Elizondo en la telenovela de Telemundo posteó en su cuenta de Instagram cómo fue la experiencia de despedirse de su cabello.

Frente a un espejo, con un suéter rosado y una toalla blanca sobre sus hombros, Kristina se deja rapar su cabello gris. Zach, su yerno, lo quitó poco a poco. “Un día difícil, gracias a Dios, fue en familia”, escribió.

Durante el rapado, puede verse la tristeza y la nostalgia en el rostro de la actriz. Llora y se seca las lágrimas con la toalla. Ella misma admitió que verse sin cabello es muy doloroso.

“Me miré, lloré y he llorado, pero estoy viendo en mi mirada algo diferente... valentía”, afirmó.

"Un día difícil...Gracias. a Dios fue en familia. Mi yerno me pasó la máquina.Verme es doloroso, pero me miré , lloré y he llorado pero estoy viendo en mi mirada algo diferente....valentía", fueron las palabras de Kristina Lilley al mostrar este difícil y valiente momento.